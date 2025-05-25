Прогноз погоды на 26 мая для Одессы на 26 мая

Девушка идет под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Понедельник, 26 мая, в Одессе будет пасмурным и влажным. Синоптики обещают дождь в течение всего дня, а небо останется пасмурным. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов. Такая погода продержится почти до конца недели.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

В ночь на понедельник температура в Одессе снизится до +16 °C, но благодаря высокой влажности будет ощущаться как +17 °C. Осадков не предвидится, а ветер будет держаться на уровне 4 м/с.

Утром ожидается небольшой дождь, но облака плотно закроют небо. Температура поднимется до +17 °C.

Влажнее всего будет днем и вечером. После обеда температура будет держаться на уровне +18 °C, вероятность дождя - до 40%. Вечером она возрастет до 50%, а количество осадков может достичь 1,3 мм. При этом ветер ослабеет до 3 м/с, а атмосферное давление будет оставаться стабильным — около 752 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 05:11, а закат наступит в 20:36 — день продлится более 15 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно, облачно.

Умеренный дождь, местами значительный дождь.

Днем гроза с грозой.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, днем +16...+21 °С.

На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в понедельник, 26 мая, синоптики прогнозируют грозу и усиленный ветер в Одессе. Также мы писали, что в Украине летом будет с аномальной температурой воздуха, а также ожидаются торнадо и смерчи.