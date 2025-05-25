Прогноз погоды на 26 мая для Одессы на 26 мая

В Одессу идут дожди — синоптики сообщили, когда распогодится
Понедельник, 26 мая, в Одессе будет пасмурным и влажным. Синоптики обещают дождь в течение всего дня, а небо останется пасмурным. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов. Такая погода продержится почти до конца недели.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В ночь на понедельник температура в Одессе снизится до +16 °C, но благодаря высокой влажности будет ощущаться как +17 °C. Осадков не предвидится, а ветер будет держаться на уровне 4 м/с.
Утром ожидается небольшой дождь, но облака плотно закроют небо. Температура поднимется до +17 °C.
Влажнее всего будет днем и вечером. После обеда температура будет держаться на уровне +18 °C, вероятность дождя - до 40%. Вечером она возрастет до 50%, а количество осадков может достичь 1,3 мм. При этом ветер ослабеет до 3 м/с, а атмосферное давление будет оставаться стабильным — около 752 мм рт. ст.
Солнце взойдет в 05:11, а закат наступит в 20:36 — день продлится более 15 часов.
Погода в Одесской области
- Облачно, облачно.
- Умеренный дождь, местами значительный дождь.
- Днем гроза с грозой.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +11...+16 °С, днем +16...+21 °С.
- На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Напомним, в понедельник, 26 мая, синоптики прогнозируют грозу и усиленный ветер в Одессе. Также мы писали, что в Украине летом будет с аномальной температурой воздуха, а также ожидаются торнадо и смерчи.
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