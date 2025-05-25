Прогноз погоди на 26 травня для Одеси

В Одесу йдуть дощі — синоптики повідомили, коли розпогодиться
Понеділок, 26 травня, в Одесі буде похмурим і вологим. Синоптики обіцяють дощ протягом усього дня, а небо залишиться похмурим. Температура повітря коливатиметься від +16 до +18 градусів. Така погода протримається майже до кінця тижня.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У ніч на понеділок температура в Одесі знизиться до +16 °C, але завдяки високій вологості відчуватиметься як +17 °C. Опадів не передбачається, а вітер триматиметься на рівні 4 м/с.
Вранці очікується невеликий дощ, але хмари щільно закриють небо. Температура підніметься до +17 °C.
Найвологіше буде вдень та ввечері. Після обіду температура триматиметься на рівні +18 °C, ймовірність дощу — до 40%. Увечері вона зросте до 50%, а кількість опадів може сягнути 1,3 мм. При цьому вітер послабшає до 3 м/с, а атмосферний тиск залишатиметься стабільним — близько 752 мм рт. ст.
Сонце зійде о 05:11, а захід настане о 20:36 — день триватиме понад 15 годин.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Помірний дощ, місцями значний дощ.
- Вдень гроза.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +11...+16 °С, вдень +16...+21 °С.
- На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Нагадаємо, у понеділок, 26 травня, синоптики прогнозують грозу й посилений вітер в Одесі. Також ми писали, що в Україні влітку буде з аномальною температурою повітря, а також очікуються торнадо та смерчі.
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