Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса В Одесу йдуть дощі — синоптики повідомили, коли розпогодиться

В Одесу йдуть дощі — синоптики повідомили, коли розпогодиться

Ua en ru
Дата публікації: 25 травня 2025 16:45
Прогноз погоди на 26 травня для Одеси
Дівчина йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Понеділок, 26 травня, в Одесі буде похмурим і вологим. Синоптики обіцяють дощ протягом усього дня, а небо залишиться похмурим. Температура повітря коливатиметься від +16 до +18 градусів. Така погода протримається майже до кінця тижня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

У ніч на понеділок температура в Одесі знизиться до +16 °C, але завдяки високій вологості відчуватиметься як +17 °C. Опадів не передбачається, а вітер триматиметься на рівні 4 м/с.

Вранці очікується невеликий дощ, але хмари щільно закриють небо. Температура підніметься до +17 °C.

Найвологіше буде вдень та ввечері. Після обіду температура триматиметься на рівні +18 °C, ймовірність дощу — до 40%. Увечері вона зросте до 50%, а кількість опадів може сягнути 1,3 мм. При цьому вітер послабшає до 3 м/с, а атмосферний тиск залишатиметься стабільним — близько 752 мм рт. ст.

Сонце зійде о 05:11, а захід настане о 20:36 — день триватиме понад 15 годин. 

В Одесу йдуть затяжні дощі — - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Помірний дощ, місцями значний дощ.
  • Вдень гроза.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +11...+16 °С, вдень +16...+21 °С.
  • На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
В Одесу йдуть затяжні дощі — - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 26 травня, синоптики прогнозують грозу й посилений вітер в Одесі. Також ми писали, що в Україні влітку буде з аномальною температурою повітря, а також очікуються торнадо та смерчі.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /