Прогноз погоди на 26 травня для Одеси

Дівчина йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Понеділок, 26 травня, в Одесі буде похмурим і вологим. Синоптики обіцяють дощ протягом усього дня, а небо залишиться похмурим. Температура повітря коливатиметься від +16 до +18 градусів. Така погода протримається майже до кінця тижня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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У ніч на понеділок температура в Одесі знизиться до +16 °C, але завдяки високій вологості відчуватиметься як +17 °C. Опадів не передбачається, а вітер триматиметься на рівні 4 м/с.

Вранці очікується невеликий дощ, але хмари щільно закриють небо. Температура підніметься до +17 °C.

Найвологіше буде вдень та ввечері. Після обіду температура триматиметься на рівні +18 °C, ймовірність дощу — до 40%. Увечері вона зросте до 50%, а кількість опадів може сягнути 1,3 мм. При цьому вітер послабшає до 3 м/с, а атмосферний тиск залишатиметься стабільним — близько 752 мм рт. ст.

Сонце зійде о 05:11, а захід настане о 20:36 — день триватиме понад 15 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно.

Помірний дощ, місцями значний дощ.

Вдень гроза.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +16...+21 °С.

На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 26 травня, синоптики прогнозують грозу й посилений вітер в Одесі. Також ми писали, що в Україні влітку буде з аномальною температурою повітря, а також очікуються торнадо та смерчі.