Гроза суне на Одесу 26 травня

Блискавиця над містом під час грози. Фото ілюстративне: freepik

В Одеській області оголошено попередження про погіршення погоди. У понеділок, 26 травня, синоптики прогнозують грозу, посилений вітер і хвилювання на морі. Через це встановлено перший рівень небезпеки — жовтий.

Про це у неділю, 25 травня, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Негода в Одесі

У місті та по всій Одещині вдень очікується гроза. Уздовж узбережжя протягом доби дутиме вітер зі швидкістю 12–14 метрів за секунду. Через це вдень можливе помірне хвилювання на морі.

Такий прогноз відповідає жовтому рівню небезпеки — першому з чотирьох. Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, транспорту й енергетичної інфраструктури.

Фахівці радять під час грози не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій і металевих парканів. На узбережжі варто уникати виходу в море на маломірних суднах і бути обережними під час прогулянок.

Мінна небезпека біля узбережжя

Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку на узбережжі Чорного моря. Є високий ризик зриву морських мін з якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102. Контакти екстрених служб:

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, у води Дунаю випустили понад 30 тисяч молодих осетрових. Також ми повідомляли, що Чорне море щодня приймає нові дози мазуту, який стікає з боку російських берегів, наразі найбільше забруднення фіксується біля Криму.