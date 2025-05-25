Зариблення Дунаю червонокнижними видами в Одеській області

Риба, яку випустили в Дунай на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

У води Дунаю випустили понад 30 тисяч молодих осетрових. Це важливий крок для збереження риб, які опинилися на межі зникнення. Зариблення провели в межах Дунайського біосферного заповідника.

Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль.

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За їхньою інформацією, на території Дунайського біосферного заповідника випустили:

18 тисяч молодих стерлядей;

майже 14 тисяч осетрів руських.

Це перше зариблення, яке провели за кошти обласного бюджету в межах нової програми розвитку рибного господарства в Одеській області на 2024–2030 роки.

Фахівці перевіряють стан мальків. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Чому осетрові важливі

Як пишуть фахівці, усі осетрові, які колись мешкали в українських річках, зараз під загрозою зникнення. Міжнародний союз охорони природи вважає осетрових найуразливішими серед усіх риб. З шести видів, що історично водилися в наших річках, двоє вже зникли з дикої природи. Зариблення допомагає зберегти решту.

"Цей екологічний крок — шанс для осетрових повернутись до Дунаю і вижити", — додали в рибоохоронному патрулі.

Нагадаємо, у Сірої чаплі, яка мешкає на Одещині почався шлюбний період. Також ми писали, що вода у ставку в одеському Парку Перемоги знову стала коричневого кольору та має неприємний запах.