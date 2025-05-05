Вода у ставку в одеському Парку Перемоги знову стала коричневого кольору та має наприємний запах —попередження екологів

Парк Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Вода у ставку в одеському Парку Перемоги знову стала коричневого кольору та має наприємний запах. А це небезпечно для здоров'я риб, черепах та інших видів, які живуть у водоймі.

Про це повідомив еколог Владислав Балінський в коментарі журналістам Новини.LIVE.

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Цвітіння води

Пігментація води пов'язана із цвітінням водоростей у ставку. Ця водойма є штучною, тому в ній відсутні системи фільтрації, які зазвичай наявні у природних аналогах. Мікроорганізми, які зараз там активно розмножуються, становлять небезпеку як для рептилій та риб, так і для птахів, які живуть у Парку Перемоги.

"Там накопичується величезна кількість органічних опадів, які накопичуюються на дні, адже люди годують рибу. Ці мікроорганізми загрожують не тільки гідробіонтам, але й всім мешканцям водойми. Люди також це відчувають запах і це дуже неприємно", — каже еколог Владислав Балінський.

Пігментація води. Фото: Новини.LIVE

Вода у ставку. Фото: Новини.LIVE

Як боротися

Аби зупинити цвітіння води тепер, необхідно застосувати хімічні препарати, які б знищили одноклітинні водорості, що розмножуються у ставку. Однак ці речовини є дуже дороговартісними, кажуть екологи. Тому набагато дешевше було б кожен річ чистити водойму.

"Після минулого року ставок так і не почистили. Його необхідно чистити. Крім того, потрібно більше джерел свіжої води, щоб вона була більш проточною. Це можна попередити. Але цим ніхто не займається", — каже еколог Владислав Балінський.

Якщо ніяк не вирішувати цю проблему, то цвітіння водоростей може призвести до загибелі мешканців ставка.

Ставок у Парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Коричнева вода. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рибалок, які наловили риби на 3 мільйони. А також про рівень радіаційного фону в Одесі.