Вода в пруду в одесском Парке Победы снова стала коричневого цвета и имеет неприятный запах — предупреждение экологов

Парк Победы. Фото: Новини.LIVE

Вода в пруду в одесском Парке Победы снова стала коричневого цвета и имеет неприятный запах. А это опасно для здоровья рыб, черепах и других видов, которые живут в водоеме.

Об этом сообщил эколог Владислав Балинский в комментарии журналистам Новини.LIVE.

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Цветение воды

Пигментация воды связана с цветением водорослей в пруду. Этот водоем является искусственным, поэтому в нем отсутствуют системы фильтрации, которые обычно имеются в природных аналогах. Микроорганизмы, которые сейчас там активно размножаются, представляют опасность как для рептилий и рыб, так и для птиц, которые живут в Парке Победы.

"Там накапливается огромное количество органических осадков, которые накапливаются на дне, ведь люди кормят рыбу. Эти микроорганизмы угрожают не только гидробионтам, но и всем обитателям водоема. Люди также это чувствуют запах и это очень неприятно", — говорит эколог Владислав Балинский.

Пигментация воды. Фото: Новини.LIVE

Вода в пруду. Фото: Новини.LIVE

Как бороться

Чтобы остановить цветение воды теперь, необходимо применить химические препараты, которые бы уничтожили одноклеточные водоросли, размножающиеся в пруду. Однако эти вещества являются очень дорогостоящими, говорят экологи. Поэтому гораздо дешевле было бы каждый год чистить водоем.

"После прошлого года пруд так и не почистили. Его необходимо чистить. Кроме того, нужно больше источников свежей воды, чтобы она была более проточной. Это можно предупредить. Но этим никто не занимается",— говорит эколог Владислав Балинский.

Если не решать эту проблему, то цветение водорослей может привести к гибели обитателей пруда.

Пруд в Парке Победы. Фото: Новини.LIVE

Коричневая вода. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о рыбаках, которые наловили рыбы на 3 миллиона. А также об уровне радиационного фона в Одессе.