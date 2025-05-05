В Одессе массовое отключение света — когда ДТЭК восстановит электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 5 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Восстановить поставки обещают до 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Северный РЭС:

2а-10а линии на жилом массиве,

36а-55а, линии на жилом массиве,

1-а,2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,

Адама Мицкевича, 1-35,

Беляевская, 1-9,

Большая Садовая,

Вишневая, 1-43,

Демьянова, 1-13,

Глаубермана,

Днепровская, 1-39, 2-40,

Донецкая, 1-25,

Жолио Кюри, 1-25,

Ивана Луценко, 38,47/1,56,

Капитана Кузнецова, 3-90,

Керченская,

Кишиневская, 2-24,

Бахмутская,

Леси Украинки,

Котлеевская, 11-15,

Луцкая, Малая Садовая, 1-22,

Мелитопольская, 1-58,

Чайкова, Наклона, 17/1,

О. Кошица,

Ольвийская (поселок Шевченко), 2,

Победы,

Южная дорога, 2-73,

Песочная,

Наклонная,

Ракетная, 1-18,

Рельефная, 1-31,

Пространственная,

Мариупольская,

Серогодского,

Симферопольская, 1-27,

Соляная, Степная, 1-15,

Тарутинская, 1-13,

Хуторская, 1-25,

Цебриковская, 1-13,

Центральная, 2-36,

Черноморского Казачества, 1,2,

Шептицкого,

Штилевая,

Яблочная, 1-4,

Николаевская дорога, 65,

переулки с 1-ого по 3-й Дунаевского,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок Вишневый, 2а-14а,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Песочный, 1-4,

переулок Шахтинский, 22-46,

просп. Князя Владимира Великого, 4-57.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Левитана, 110,

просп. Небесной сотни, 65, 67.

Работы до 16:00.



Центральный РЭС:

Гоголя, 1/3, 7,

Приморская, 20,23, 25,

спуск Военный, 1/корп.3.

Работы до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о переименовании улицы Тургенева.