В Одесі масове відключення світла — коли ДТЕК відновить електрику

Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться
Сьогодні, 5 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 19:00, однак час може змінюватися.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого не буде світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 2а-10а лінії на житловому масиві,
- 36а-55а, лінії на житловому масиві,
- 1-а,2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
- Адама Міцкевича, 1-35,
- Біляївська, 1-9,
- Велика Садова,
- Вишнева, 1-43,
- Дем’янова, 1-13,
- Глаубермана,
- Дніпровська,1-39, 2-40,
- Донецька, 1-25,
- Жоліо Кюрі, 1-25,
- Івана Луценка, 38,47/1,56,
- Капітана Кузнєцова, 3-90,
- Керченська,
- Кишинівська,2-24,
- Бахмутська,
- Лесі Українки,
- Котлєєвська,11-15,
- Луцька, Мала Садова, 1-22,
- Мелітопольська,1-58,
- Чайкова, Наклона, 17/1,
- О. Кошиця,
- Ольвійська (селище Шевченка), 2,
- Перемоги,
- Південна дорога, 2-73,
- Пісочна,
- Похила,
- Ракетна, 1-18,
- Рельєфна, 1-31,
- Просторова,
- Маріупольська,
- Серогодського,
- Сімферопольська, 1-27,
- Соляна, Степова,1-15,
- Тарутинська, 1-13,
- Хуторська,1-25,
- Цебриковська,1-13,
- Центральна, 2-36,
- Чорноморського Козацтва, 1,2,
- Шептицького,
- Штильова,
- Яблучна, 1-4,
- Миколаївська дорога, 65,
- провулки з 1-ого по 3-й Дунаєвського,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- пров. Вишневий, 2а-14а,
- пров.Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Пісочний, 1-4,
- пров. Шахтинський, 22-46,
- просп. Князя Володимира Великого, 4-57.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Левітана, 110,
- просп. Небесної сотні, 65, 67.
Роботи до 16:00.
Центральний РЕМ:
- Гоголя, 1/3, 7,
- Приморська, 20,23, 25,
- узвіз Військовий, 1/корп.3.
Роботи до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про перейменування вулиці Тургенєва.
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