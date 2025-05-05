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Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться

5 травня 2025 10:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі масове відключення світла — коли ДТЕК відновить електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 5 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 19:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого не буде світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 2а-10а лінії на житловому масиві,
  • 36а-55а, лінії на житловому масиві,
  • 1-а,2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова, 
  • Адама Міцкевича, 1-35,
  • Біляївська, 1-9,
  • Велика Садова,
  • Вишнева, 1-43,
  • Дем’янова, 1-13,
  • Глаубермана,
  • Дніпровська,1-39, 2-40,
  • Донецька, 1-25,
  • Жоліо Кюрі, 1-25,
  • Івана Луценка, 38,47/1,56,
  • Капітана Кузнєцова, 3-90,
  • Керченська,
  • Кишинівська,2-24,
  • Бахмутська,
  • Лесі Українки,
  • Котлєєвська,11-15,
  • Луцька, Мала Садова, 1-22,
  • Мелітопольська,1-58,
  • Чайкова, Наклона, 17/1,
  • О. Кошиця,
  • Ольвійська (селище Шевченка), 2,
  • Перемоги,
  • Південна дорога, 2-73,
  • Пісочна,
  • Похила,
  • Ракетна, 1-18,
  • Рельєфна, 1-31,
  • Просторова,
  • Маріупольська,
  • Серогодського,
  • Сімферопольська, 1-27,
  • Соляна, Степова,1-15,
  • Тарутинська, 1-13,
  • Хуторська,1-25,
  • Цебриковська,1-13,
  • Центральна, 2-36,
  • Чорноморського Козацтва, 1,2,
  • Шептицького,
  • Штильова,
  • Яблучна, 1-4,
  • Миколаївська дорога, 65,
  • провулки з 1-ого по 3-й Дунаєвського,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
  • пров. Вишневий, 2а-14а,
  • пров.Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • пров. Шахтинський, 22-46,
  • просп. Князя Володимира Великого, 4-57.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Левітана, 110,
  • просп. Небесної сотні, 65, 67. 

Роботи до 16:00.
                             
Центральний РЕМ:

  • Гоголя, 1/3, 7,
  • Приморська, 20,23, 25,
  • узвіз Військовий, 1/корп.3.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про перейменування вулиці Тургенєва.

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