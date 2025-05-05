В Одесі масове відключення світла — коли ДТЕК відновить електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 5 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 19:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

2а-10а лінії на житловому масиві,

36а-55а, лінії на житловому масиві,

1-а,2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,

Адама Міцкевича, 1-35,

Біляївська, 1-9,

Велика Садова,

Вишнева, 1-43,

Дем’янова, 1-13,

Глаубермана,

Дніпровська,1-39, 2-40,

Донецька, 1-25,

Жоліо Кюрі, 1-25,

Івана Луценка, 38,47/1,56,

Капітана Кузнєцова, 3-90,

Керченська,

Кишинівська,2-24,

Бахмутська,

Лесі Українки,

Котлєєвська,11-15,

Луцька, Мала Садова, 1-22,

Мелітопольська,1-58,

Чайкова, Наклона, 17/1,

О. Кошиця,

Ольвійська (селище Шевченка), 2,

Перемоги,

Південна дорога, 2-73,

Пісочна,

Похила,

Ракетна, 1-18,

Рельєфна, 1-31,

Просторова,

Маріупольська,

Серогодського,

Сімферопольська, 1-27,

Соляна, Степова,1-15,

Тарутинська, 1-13,

Хуторська,1-25,

Цебриковська,1-13,

Центральна, 2-36,

Чорноморського Козацтва, 1,2,

Шептицького,

Штильова,

Яблучна, 1-4,

Миколаївська дорога, 65,

провулки з 1-ого по 3-й Дунаєвського,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. Вишневий, 2а-14а,

пров.Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Пісочний, 1-4,

пров. Шахтинський, 22-46,

просп. Князя Володимира Великого, 4-57.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Левітана, 110,

просп. Небесної сотні, 65, 67.

Роботи до 16:00.



Центральний РЕМ:

Гоголя, 1/3, 7,

Приморська, 20,23, 25,

узвіз Військовий, 1/корп.3.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про перейменування вулиці Тургенєва.