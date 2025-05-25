Зарыбление Дуная краснокнижными видами в Одесской области

Рыба, которую выпустили в Дунай в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В воды Дуная выпустили более 30 тысяч молодых осетровых. Это важный шаг для сохранения рыб, которые оказались на грани исчезновения. Зарыбление провели в пределах Дунайского биосферного заповедника.

Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.

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По их информации, на территории Дунайского биосферного заповедника выпустили:

18 тысяч молодых стерлядей;

почти 14 тысяч осетров русских.

Это первое зарыбление, которое провели за средства областного бюджета в рамках новой программы развития рыбного хозяйства в Одесской области на 2024-2030 годы.

Специалисты проверяют состояние мальков. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Почему осетровые важны

Как пишут специалисты, все осетровые, которые когда-то обитали в украинских реках, сейчас под угрозой исчезновения. Международный союз охраны природы считает осетровых самыми уязвимыми среди всех рыб. Из шести видов, которые исторически водились в наших реках, двое уже исчезли из дикой природы. Зарыбление помогает сохранить остальные.

"Этот экологический шаг — шанс для осетровых вернуться в Дунай и выжить", — добавили в рыбоохранном патруле.

Напомним, у Серой цапли, которая живет в Одесской области начался брачный период. Также мы писали, что вода в пруду в одесском Парке Победы снова стала коричневого цвета и имеет неприятный запах.