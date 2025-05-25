Гроза надвигается на Одессу 26 мая

Молния над городом во время грозы. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области объявлено предупреждение об ухудшении погоды. В понедельник, 26 мая, синоптики прогнозируют грозу, усиленный ветер и волнение на море. Из-за этого установлен первый уровень опасности — желтый.

Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Сообщение синоптиков. Фото: скриншот

Непогода в Одессе

В городе и по всей Одесской области днем ожидается гроза. Вдоль побережья в течение суток будет дуть ветер со скоростью 12-14 метров в секунду. Из-за этого днем возможно умеренное волнение на море.

Такой прогноз соответствует желтому уровню опасности — первому из четырех. Это означает, что погодные условия могут быть потенциально опасными для населения, транспорта и энергетической инфраструктуры.

Специалисты советуют во время грозы не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций и металлических заборов. На побережье стоит избегать выхода в море на маломерных судах и быть осторожными во время прогулок.

Минная опасность у побережья

Отметим, что шторм усиливает минную опасность на побережье Черного моря. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102. Контакты экстренных служб:

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, в воды Дуная выпустили более 30 тысяч молодых осетровых. Также мы сообщали, что Черное море ежедневно принимает новые дозы мазута, который стекает со стороны российских берегов, сейчас наибольшее загрязнение фиксируется возле Крыма.