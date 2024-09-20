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В одном из районов Одесчины количество населения за время войны выросло на 30 тысяч

20 сентября 2024 14:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Измаильском районе население увеличилось благодаря переселенцам
Открытие центра для переселенцев из Мариуполя. Фото: Новости.
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Количество вынужденных переселенцев в Одесской области за время полномасштабной войны стало меньше. Часть людей, приехавших в регион в начале вторжения, покинули его. Но, например, в Измаильском районе благодаря внутренне перемещенным лицам население выросло.

Об этом в интервью проекту "Міста сили" рассказал сам Олег Кипер.

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По словам главы ОВА, в настоящее время в Одесской области проживает 140 тысяч переселенцев. Это, в основном, люди, переехавшие из Николаевской, Херсонской, Запорожской области, а также из Донбасса.

"В Измаильском районе население увеличилось на 30 тысяч. Потому что там портовый город, многие моряки туда переселились", — рассказал Олег Кипер.

Он отметил, что в первый год полномасштабной войны переселенцев было больше – 240 тысяч. Но многие за это время уехали с Одесчины.

Кто из переселенцев может получить выплаты от государства

Автоматически выплаты получают:

  • пенсионеры, чьи пенсионные выплаты по состоянию на начало 2024 года не превышают 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для людей, потерявших трудоспособность)
  • люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью или тяжелобольные в возрасте до 18 лет
  • дети-сироты и те, кто лишены родительской опеки, людей из их числа, не достигших 23-летнего возраста, а также люди, воспитывающие детей-сирот и приемные родители.

После подачи заявления деньги также могут получить:

  • тяжелобольные люди, не имеющие инвалидности;
  • дети, которые находятся в семьях патронатных воспитателей, временно проживают с родственниками или знакомыми, в приемной семье или детском доме семейного типа;
  • патронатные воспитатели.

Этот список не является исчерпывающим, то есть по заявлению помощь могут оказать и другие категории. Кроме того, переселенцы вправе обжаловать решение о прекращении денежной помощи.

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