В Ізмаїльському районі населення збільшилося завдяки переселенцям

Відкриття центру для переселенців з Маріуполя. Фото: Новини.LIVE

Кількість вимушених переселенців в Одеській області за час повномасштабної війни стала меншою. Частина людей, що приїхали у регіон на початку вторгнення, залишили його. Але, наприклад, в Ізмаїльському районі завдяки внутрішньо переміщеним особам населення зросло.

Про це в інтерв’ю проєкту "Міста сили" розповів сам Олег Кіпер.

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За словами очільника ОВА, наразі в Одеській області проживає 140 тисяч переселенців. Це, здебільшого, люди, які переїхали з Миколаївської, Херсонської, Запорізької області, а також з Донбасу.

"В Ізмаїльському районі населення збільшилося на 30 тисяч. Тому що там портове місто, багато моряків туди переселилися", — розповів Олег Кіпер.

Він відзначив, що у перший рік повномасштабної війни переселенців було більше — 240 тисяч. Але чимало людей за цей час поїхали з Одещини.

Хто з переселенців може отримати виплати від держави

Автоматично виплати отримують:

пенсіонери, чиї пенсійні виплати станом на початок 2024 року не перевищують 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для людей, які втратили працездатність)

люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю або тяжкохворі віком до 18 років

діти-сироти та ті, хто позбавлені батьківського піклування, людей з їх числа, які не досягли 23-річного віку, а також люди, хто виховує дітей-сиріт та є прийомними батьками.

Після подання заяви гроші також можуть отримати:

тяжкохворі люди, що не мають інвалідності;

діти, які перебувають у родинах патронатних вихователів, тимчасово проживають з родичами або знайомими, у прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу;

патронатні вихователі.

Цей список не є вичерпним, тобто за заявою допомогу можуть надати й іншим категоріям. Крім того, переселенці мають право оскаржити рішення про припинення грошової допомоги.