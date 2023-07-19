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В Офисе Президента сказали, что необходимо для ответа РФ за обстрелы Одессы

19 июля 2023 12:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Офисе Президента сказали, что необходимо для ответа РФ за обстрелы Одессы
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обстрел Одессы демонстрирует стремление РФ ослабить Запад. Впрочем, несмотря на санкции, оккупанты продолжают использовать вооружение, которое невозможно производить без иностранных компонентов.

Об этом написал на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Российский террор Одессы еще раз доказывает — им нужен голод и проблемы в странах Глобального Юга. Они хотят создать кризис беженцев для Запада. Все делается для того, чтобы ослабить союзников и политически вмешаться во внутренние дела этих стран. Россияне используют для этого вооружение, которое невозможно производить без компонентов, производимых на Западе и в странах Азии", — написал Андрей Ермак.

Что следует сделать для "ответа" РФ, по мнению Ермака

  • Необходимо ужесточить санкции против тех, кто оказывает помощь россиянам.
  • Остановите реэкспорт необходимых компонентов для изготовления оружия. Это возможно, если будет жесткая ответственность за такие действия.
  • Сильный ответ на террор — это использование силовых средств. Украине необходимо оружие, авиация и дальнобойные ракеты.
  • Экономические санкции могут сделать Россию неспособной к ведению войны в будущем. Также российские активы должны использоваться для восстановления Украины, а поколения россиян должны понести ответственность за свои преступления.
Реакция Ермака на обстрелы Одессы. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 июля оккупанты снова атаковали Одесчину. Для обстрела РФ использовала ракеты и дроны. Главными целями нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты. Подробности ночного воздушного боя по ссылке.

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