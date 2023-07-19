В Офісі Президента сказали, що необхідно для відповіді РФ за обстріл Одеси

Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Обстріл Одеси демонструє прагнення РФ послабити Захід. Втім, попри санкції, окупанти продовжують використовувати озброєння, яке неможливо виготовляти без іноземних компонентів.

Про це написав на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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"Російський терор Одеси ще раз доводить — їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн. Росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході і в країнах Азії", — написав Андрій Єрмак.

Що слід зробити для "відповіді" РФ, на думку Єрмака

Необхідно посилити санкції проти тих, хто надає допомогу росіянам.

Зупинити реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї. Це можливо зробити, якщо буде жорстка відповідальність за такі дії.

Сильна відповідь на терор — це використання силових засобів. Україні необхідна зброя, авіація та далекобійні ракети.

Економічні санкції можуть зробити Росію нездатною до ведення війни у майбутньому. Також російські активи повинні бути використані для відновлення України, а покоління росіян повинні понести відповідальність за свої злочини.

Реакція Єрмака на обстріл Одеси. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч на 19 липня окупанти знову атакували Одещину. Для обстрілу РФ використала ракети та дрони. Головними цілями нападу стали портові та критичні інфраструктурні об'єкти. Подробиці нічного повітряного бою за посиланням.