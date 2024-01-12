В ООН хотят вернуться к зерновому соглашению вместо гуманитарных коридоров
В Организации Объединенных наций не считают гуманитарный коридор в Черном море устойчивым и безопасным. В ведомстве подчеркивают, что Украина пока не способна спрогнозировать все риски для гражданского судоходства в своей акватории.
Об этом сообщил спикер Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу.
По его словам, украинская сторона не может обеспечить такое количество гарантий страхования торговых балкеров, которое было во время действия "зернового соглашения" с участием РФ.
"Проблема с этими альтернативами состоит в том, что они все еще не являются постоянными или хотя бы предсказуемыми. Черноморская инициатива была системой, которая гарантировала безопасность заходящих или выходящих судов. К сожалению, после ее прекращения мы снова увидели рост минной загрязненности в Черном море. И мы увидели уровень ударов по украинским портам, в том числе на реке Дунай, которые могли бы быть альтернативными", — подчеркнул Абреу.
ООН работает над гарантиями безопасности для судов
Кроме того, дипломат отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ищет решение для обеспечения безопасного, предполагаемого и устойчивого гражданского судоходства в Черном море. Однако участие России в этом не обсуждается.
Напомним, на 12 января портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находятся десятки судов, ожидающих очереди загрузки, часть из них направляется на Дунай.
Также мы писали, что на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.
Добавим, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Теперь враг значительно отступил к юго-восточной части, на севере же доминируют ВСУ.
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