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В ООН хотят вернуться к зерновому соглашению вместо гуманитарных коридоров

12 января 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В ООН хотят вернуться к зерновому соглашению вместо гуманитарных коридоров
Представитель Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу. Фото: Медиацентр Украина
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Организации Объединенных наций не считают гуманитарный коридор в Черном море устойчивым и безопасным. В ведомстве подчеркивают, что Украина пока не способна спрогнозировать все риски для гражданского судоходства в своей акватории.

Об этом сообщил спикер Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу.

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По его словам, украинская сторона не может обеспечить такое количество гарантий страхования торговых балкеров, которое было во время действия "зернового соглашения" с участием РФ.

"Проблема с этими альтернативами состоит в том, что они все еще не являются постоянными или хотя бы предсказуемыми. Черноморская инициатива была системой, которая гарантировала безопасность заходящих или выходящих судов. К сожалению, после ее прекращения мы снова увидели рост минной загрязненности в Черном море. И мы увидели уровень ударов по украинским портам, в том числе на реке Дунай, которые могли бы быть альтернативными", — подчеркнул Абреу.

ООН работает над гарантиями безопасности для судов

Кроме того, дипломат отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ищет решение для обеспечения безопасного, предполагаемого и устойчивого гражданского судоходства в Черном море. Однако участие России в этом не обсуждается.

Напомним, на 12 января портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находятся десятки судов, ожидающих очереди загрузки, часть из них направляется на Дунай.

Также мы писали, что на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

Добавим, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Теперь враг значительно отступил к юго-восточной части, на севере же доминируют ВСУ.

Одесса
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