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В ООН хочуть повернутися до "зернової угоди" замість гуманітарних коридорів

12 січня 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В ООН хочуть повернутися до "зернової угоди" замість гуманітарних коридорів
Речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу. Фото: Медіацентр Україна
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Організації Обʼєднаних націй не вважають гуманітарний коридор у Чорному морі сталим та безпечним. У відомстві наголошують, що Україна наразі не здатна спрогнозувати усі ризики для цивільного судноплавства у своїй акваторії. 

Про це повідомив речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу.

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За його словами, українська сторона не може забезпечити таку кількість гарантій страхування торгових балкерів, яка була під час дії "зернової угоди" за участі РФ. 

"Проблема з цими альтернативами полягає в тому, що вони все ще не є сталими чи бодай передбачуваними. Чорноморська ініціатива була системою, яка гарантувала безпеку суден, які заходять або виходять. На жаль, після її припинення ми знову побачили зростання мінної забрудненості у Чорному морі. І ми побачили рівень ударів по українських портах, у тому числі на річці Дунай, які могли б бути альтернативними", — наголосив Абреу.

ООН працює над гарантіями безпеки для суден

Крім того, дипломат зазначив, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шукає рішення для гарантування безпечного, передбачуваного та сталого цивільного судноплавства у Чорному морі. Однак наразі участь Росії у цьому не обговорюється. 

Нагадаємо, станом на 12 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря знаходяться десятки суден, які чекають черги на завантаження, частина з них прямує на Дунай.  

Також ми писали, що станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник. 

Додамо, систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини, на півночі ж наразі домінують ЗСУ. 

Одеса
ООН
Чорне море
Одеська область
експорт зерна
Новини Одеси
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зернова угода

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