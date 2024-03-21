Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В портах Большой Одессы не прекращается загрузка судов — детали экспорта arrow

В портах Большой Одессы не прекращается загрузка судов — детали экспорта

21 марта 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В портах Большой Одессы не прекращается загрузка судов — детали экспорта
Балкер LILA CHIOS. Фото: MarineTraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 21 марта, десятки судов загружаются и отправляются в разные концы света. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако экспорт металлургической промышленности также происходит в больших количествах.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 21 судов, еще 18 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Среди всех судов есть 2 химических танкера. Также на вход в порты следует 1 судно, на выход — 10, среди которых есть 3 танкера с продукцией металлургической промышленности.

экспорт 21 марта - фото 1
Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

экспорт 21 марта - фото 2
Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Экспорт зерновым коридором

Напомним, что ВСУ ведут борьбу с врагом не только на суше, но и на воде. Именно от успехов в Черном море зависит экспорт украинской продукции на мировые рынки, что в свою очередь отражается и на экономике страны. Чтобы добиться полной безопасности в зерновом коридоре нужно уничтожить российский флот.

Также мы сообщали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Одесса
Черное море
Одесская область
Одесский порт
экспорт зерна
Новости Одессы
экспорт
зерновой договор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом