В портах Большой Одессы не прекращается загрузка судов — детали экспорта

Балкер LILA CHIOS. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 21 марта, десятки судов загружаются и отправляются в разные концы света. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако экспорт металлургической промышленности также происходит в больших количествах.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 21 судов, еще 18 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Среди всех судов есть 2 химических танкера. Также на вход в порты следует 1 судно, на выход — 10, среди которых есть 3 танкера с продукцией металлургической промышленности.

Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Экспорт зерновым коридором

Напомним, что ВСУ ведут борьбу с врагом не только на суше, но и на воде. Именно от успехов в Черном море зависит экспорт украинской продукции на мировые рынки, что в свою очередь отражается и на экономике страны. Чтобы добиться полной безопасности в зерновом коридоре нужно уничтожить российский флот.



Также мы сообщали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.