В портах Великої Одеси не припиняється завантаження суден — деталі експорту

Балкер LILA CHIOS. Фото: MarineTraffic

Станом на сьогодні, 21 березня, десятки суден завантажуються і вирушають в різні кінці світу. Переважна більшість обсягу експорту становить агропродукція, проте експорт металургійної промисловості також відбувається у значних кількостях.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 21 суден, ще 18 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Серед усіх суден є 2 хімічних танкерів. Також на вхід до портів прямує 1 судно, на вихід — 10, серед яких є 3 танкери з продукцією металургійної промисловості.



Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію.

Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Експорт зерновим коридором

Нагадаємо, що ЗСУ ведуть боротьбу з ворогом не тільки на суші, але й на воді. Саме від успіхів у Чорному морі залежить експорт української продукції на світові ринки, що своєю чергою відображається і на економіці країни. Щоб добитися повної безпеки у зерновому коридорі, потрібно знищити російський флот.



Також ми повідомляли, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.