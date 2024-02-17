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В портах Большой Одессы загружаются более тридцати судов

17 февраля 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В портах Большой Одессы загружаются более тридцати судов
БАЛКЕР AYATI. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 17 февраля, в портах Большой Одессы на погрузке находятся более трех десятков судов. Больше всего осуществляется перевалка агропродукции, которая отправится в страны Азии и Европы.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 10 судов, еще 19 — в Черноморске, и 6 — в Южном. Кроме того, еще 15 судов направляются на выход из портов, в направлении входа в порты они не наблюдаются.

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Суда в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Напомним, что с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Также мы писали, что по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.

Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

Одесса
Черное море
корабль
Одесская область
Одесская ОГА
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