В портах Великої Одеси завантажуються понад тридцять суден

Балкер AYATI. Фото: MarineTraffic

Станом на сьогодні, 17 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають понад три десятки суден. Найбільше здійснюється перевалка агропродукції, яка вирушить до країн Азії та Європи.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 6 — у Південному. Крім того, ще 15 суден прямують на вихід з портів, у напрямку на вхід до портів вони не спостерігаються.

Судна у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Нагадаємо, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Також ми писали, що українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси.

Додамо, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.