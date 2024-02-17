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В портах Великої Одеси завантажуються понад тридцять суден

17 лютого 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В портах Великої Одеси завантажуються понад тридцять суден
Балкер AYATI. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 17 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають понад три десятки суден. Найбільше здійснюється перевалка агропродукції, яка вирушить до країн Азії та Європи. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 6 — у Південному. Крім того, ще 15 суден прямують на вихід з портів, у напрямку на вхід до портів вони не спостерігаються.

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Судна у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Нагадаємо, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Також ми писали, що українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси. 

Додамо, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
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