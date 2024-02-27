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В портах Большой Одессы увеличилось количество химических танкеров — что известно об экспорте

27 февраля 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В портах Большой Одессы увеличилось количество химических танкеров — что известно об экспорте
Химический танкер SUNBEAM. Фото: marinetraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 27 февраля, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 10 — в Черноморске и 18 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть шесть химических танкеров. Кроме того, еще 11 судов направляются на выход из портов, а на вход — 6.

В портах Большой Одессы увеличилось количество химических танкеров - что известно об экспорте - фото 1
Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что в ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также идет работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.

Также мы писали, что объем экспорта из портов Большой Одессы почти достиг довоенного уровня. Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта.

Одесса
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