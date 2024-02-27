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В портах Великої Одеси збільшилась кількість хімічних танкерів — що відомо про експорт

27 лютого 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В портах Великої Одеси збільшилась кількість хімічних танкерів — що відомо про експорт
Хімічний танкер SUNBEAM. Фото: marinetraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 27 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 12 суден, ще 10 — у Чорноморську, та 18 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є шість хімічних танкерів. Крім того, ще 11 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 6.

В портах Великої Одеси збільшилась кількість хімічних танкерів — що відомо про експорт - фото 1
Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором.

Також ми писали, що обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту.

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