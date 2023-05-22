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В порту "Измаил" большая очередь вагонов с зерном

22 мая 2023 15:12
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В порту "Измаил" большая очередь вагонов с зерном
Измаильский порт. Фото: Порт "Измаил"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В порту Измаил критическое накопление вагонов с зерном. Это связано с массовой переориентацией вагонопотока с украинским зерном из-за блокирования Россией "зернового соглашения".

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

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Выгрузка вагонов с зерном

По состоянию на 22 мая 2023 года в направлении портов Большой Одессы двигается 962 вагона с зерновыми грузами.

Выгрузка вагонов с зерном за минувшие сутки в портах составляет 92 единицы. При этом среднесуточная выгрузка за май — 243 вагона. При указанных объемах выгрузки время ожидания 10,5 суток.

"Сейчас мы фиксируем значительное уменьшение показателя суточной выгрузки вагонов со зерном в портах Большой Одессы до 92 весов/сутки. Раньше выгрузка колебалась от 700 до 900 вагонов в сутки", написал Валерий Ткачев.

Очередь вагонов в порту "Измаил"

Ситуация в порту "Измаил" остается сложной из-за критического накопления вагонов, связанного с массовой переориентацией вагонопотока с зерном на транспортировку в направлении Измаил из-за блокировки "зернового коридора" и ограничений на западных стыках. Кроме того, наблюдается большое количество операторов и низкое техническое снабжение операторов в порту. Речь идет об отсутствии крытых складов, мощной разгрузочной техники и оборудования, а также зависимости от погодных условий.

Напомним, работа "зерновой инициативы" возобновилась, но Россия продолжает блокировать входной флот. В инспекции и регистрации судов на порт "Южный" она отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.

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