В порту "Ізмаїл" велика черга вагонів із зерном

Ізмаїльський порт. Фото: Порт "Ізмаїл"

В порту "Ізмаїл" критичне накопичення вагонів із зерном. Це пов’язано з масовою переорієнтація вагонопотоку з українським збіжжям через блокування Росією "зернової угоди".

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

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Вивантаження вагонів із зерном

Станом на 22 травня 2023 року в напрямку портів Великої Одеси рухається 962 вагони із зерновими вантажами.

Вивантаження вагонів із зерном за минулу добу в портах складає 92 одиниці. При цьому середньодобове вивантаження за травень — 243 вагони. При зазначених обсягах вивантаження, час очікування 10,5 діб.

"Наразі ми фіксуємо значне зменшення показника добового вивантаження вагонів зі зерном у портах Великої Одеси до 92 ваг/доба. Раніше вивантаження коливалося від 700 до 900 вагонів на добу", — написав Валерій Ткачов.

Черга вагонів у порту "Ізмаїл"

Ситуація в порту "Ізмаїл" залишається складна через критичне накопичення вагонів, пов’язане із масовою переорієнтацією вагонопотоку с зерном на транспортування в напрямку Ізмаїл через блокування "зернового коридору" та обмежень на західних стиках. Крім того, спостерігається велика кількість операторів та низьке технічне забезпечення операторів в порту. Йдеться про відсутність критих складів, потужної розвантажувальної техніки та обладнання, а також залежність від погодних умов.

Нагадаємо, робота "зернової ініціативи" поновилась, але Росія продовжує блокувати вхідний флот. В інспекції та реєстрації суден на порт "Південний" вона відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.