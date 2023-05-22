Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В порту "Ізмаїл" велика черга вагонів із зерном arrow

В порту "Ізмаїл" велика черга вагонів із зерном

22 травня 2023 15:12
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В порту "Ізмаїл" велика черга вагонів із зерном
Ізмаїльський порт. Фото: Порт "Ізмаїл"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В порту "Ізмаїл"  критичне накопичення вагонів із зерном. Це пов’язано з масовою переорієнтація вагонопотоку з українським збіжжям через блокування Росією "зернової угоди".

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

Читайте також:

Вивантаження вагонів із зерном

Станом на 22 травня 2023 року в напрямку портів Великої Одеси рухається 962 вагони із зерновими вантажами.

Вивантаження вагонів із зерном за минулу добу в портах складає 92 одиниці. При цьому середньодобове вивантаження за травень — 243 вагони. При зазначених обсягах вивантаження, час очікування 10,5 діб.

"Наразі ми фіксуємо значне зменшення показника добового вивантаження вагонів зі зерном у портах Великої Одеси до 92 ваг/доба. Раніше вивантаження коливалося від 700 до 900 вагонів на добу", — написав Валерій Ткачов.

Черга вагонів у порту "Ізмаїл"

Ситуація в порту "Ізмаїл" залишається складна через критичне накопичення вагонів, пов’язане із масовою переорієнтацією вагонопотоку с зерном на транспортування в напрямку Ізмаїл через блокування "зернового коридору" та обмежень на західних стиках. Крім того, спостерігається  велика кількість операторів та низьке технічне забезпечення операторів в порту. Йдеться про відсутність критих складів, потужної розвантажувальної техніки та обладнання, а також залежність від погодних умов.

Нагадаємо, робота "зернової ініціативи" поновилась, але Росія продовжує блокувати вхідний флот. В інспекції та реєстрації суден на порт "Південний" вона відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB