Ремонт подвала в лицее Фонтанский за 5,6 млн. грн.

Дети спускаются в укрытие. Фото иллюстративное: УНИАН

В лицее "Фонтанский" Одесской области начнут капитальный ремонт подвального помещения для обустройства укрытия. В настоящее время уже объявлен тендер на поиск подрядчика. Ожидаемая стоимость проекта составляет более 5 млн грн, финансирование обеспечит местный бюджет.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Сообщения об аукционе на строительство укрытия в Фонтанке. Фото: скриншот

Капитальный ремонт укрытия: детали проекта

Управление капитального строительства Фонтанского сельского совета объявило тендер на ремонт подвального помещения лицея "Фонтанский". Работы предусматривают устройство укрытия для гражданской защиты по адресу: с. Фонтанка, ул. Центральная, 55

Ожидаемая стоимость и финансирование

Стоимость работ оценивается в 5656398 грн, которые поступят из местного бюджета. Проект включает широкий спектр строительных и отделочных работ. Планируется выполнить комплексный капитальный ремонт, включающий обустройство столовой и укрытие для объекта гражданской защиты. В частности, предусмотрено демонтаж старых перегородок, пробивку проемов в стенах, кладку новых стен из кирпича и установку армированных перегородок. В помещении будет выполнено выравнивание и штукатурка поверхностей, окрашивание стен и потолков специальными водоэмульсионными красками. Также предусмотрена установка металлических и деревянных дверей с вентиляционной решеткой и противопожарными свойствами. Будут проложены системы вентиляции, освещения, а также выполнен монтаж дизель-генератора для обеспечения автономного энергоснабжения.

Процедура закупки

Тендер был обнародован 27 декабря 2024 года. Предложения от поставщиков принимаются до 11 января 2025 г., а аукцион начнется 13 января. Конечный срок выполнения работ намечен на 31 декабря 2025 года.

Напомним, в Черноморске планируют возвести защитное сооружение гражданской защиты почти за 100 млн грн. Также мы писали, что сегодня годовщина, как россияне ударили по ЖК "Люксембург" в Одессе.