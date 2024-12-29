Пошкоджений ЖК "Люксембург" в Одесі: річниця трагедії

Росія завдала удару по будинку в Одесі — пошкоджений ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE

Рік тому російська ракета влучила у житловий комплекс "Люксембург" в Одесі, спричинивши загибель трьох людей і серйозні руйнування. Роботи з відновлення тривають вже майже 11 місяців, а завершити ремонт планують до кінця червня 2025 року.

Новини.LIVE зібрали останні дані, на якому етапі зараз тривають відновлювані роботи будинку.

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Трагічний ранок у ЖК "Люксембург"

Вранці 29 грудня 2023 року російська ракета влучила у третій поверх житлового комплексу "Люксембург" на вулиці Середній в Одесі. Унаслідок вибуху загинули троє людей, серед них — двоє дорослих і одна дитина. Ще 15 осіб отримали поранення, зокрема діти шести та восьми років. Російський удар зруйнував 20 квартир, а також пошкодив сусідні будинки й нежитлові споруди.

Зруйновані вікна після удару по ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE

Початок відновлення

Роботи на об’єкті стартували 2 лютого 2024 року, після виділення 42 млн грн на позачерговій сесії міськради. Сім мільйонів із цієї суми були спрямовані на першочергові протиаварійні заходи. Завдяки терміновим стабілізаційним роботам вдалося зупинити подальше руйнування конструкції будівлі.

Пожежа в будинку після влучання. Фото: Олег Кіпер

Наслідки влучання в ЖК "Люксембург". Фото: Олега Кіпер

Труднощі та прогрес

Процес відновлення затягнувся через необхідність проходження держпроцедур. Проєкт відновлення розробили фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури, після чого він пройшов експертизу. Лише після цього було проведено конкурс на вибір виконавця робіт. Тендер виграло ТОВ "Стикон", яке на початку листопада 2024 року розпочало роботи з відновлення.

Що включає відновлення

Згідно з договором, відновлення будинку включає:

демонтаж зруйнованих елементів;

ремонт систем водопостачання, опалення та вентиляції;

відновлення каналізації, ліфтів та фасаду;

виконання оздоблювальних робіт.

Екологічні наслідки

Унаслідок вибуху в атмосферу потрапило 31,9 тонни вуглецю, що спричинило збитки довкіллю в розмірі 96,4 тисячі гривень. Ця сума увійшла до реєстру збитків, завданих збройною агресією РФ.

Рятувальна операція в ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE

Коли завершення робіт в ЖК "Люксембург"

Міська влада заявляє, що ЖК "Люксембург" — один із найскладніших об’єктів для відновлення. Завершення ремонтних робіт планується на червень 2025 року, а тим часом мешканці будинку сподіваються на швидке повернення до своїх осель.

Які ще наслідки удару по Одесі 29 грудня 2023

Внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня 2023 року в місті було понівечено 46 будинків, зокрема 4 приватних. Пошкодження отримали 186 квартир. Також під час атаки зазнав пошкоджень один з навчальних закладів.

Нагадаємо, вчора окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину та поранили двох дітей. Також росіяни обстріляли низку районів Харківщини. Без опалення залишились близько 85 тисяч абонентів Харкова та 27 тисяч абонентів громад Харківського району.