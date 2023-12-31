Доточували драбину собою — поліцейські про рятувальну операцію в Одесі

Співробітники Нацполіції виносять постраждалих. Фото: Нацполіція

Російські окупанти 29 грудня підступно атакували Одесу. Під час рятувальної операції поліцейським не вистачило довжини драбини, щоб дотягтись до заблокованих людей. Правоохоронці доточили її собою, стаючи один на одного.

Про це повідомив інспектор взводу № 3 роти № 1 батальйону поліції особливого призначення Артем Грушко.

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Артем Грушко, родом з Каховки, де працював в правоохоронних органах, а після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, опинився в окупації. Згодом вирвавшись з ворожої облоги, він обороняв Україну, а пізніше почав служити в одеській поліції. Коли ворожа ракета прилетіла в один із житлових багатоповерхових будинків, Артем мав бути в дорозі на роботу, але того дня він прийшов раніше і спустився в укриття. Хвилин через десять після оголошення тривоги пролунав потужний вибух.

"Ми з колегою Олексієм Сітарем піднялися нагору і побачили, що уражена багатоповерхівка, і ми побігли туди", — згадує інспектор взводу № 3 роти № 1 батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області Артем Грушко.

З другого поверху на балконі кричали жінка і чоловік, а позаду них була повністю зруйнована їхня квартира. Артем з колегами та цивільними людьми знайшли драбину, але її не вистачало, щоб дотягнутися до потерпілих. Тому вони доточили її собою, стаючи один на одного. Врятувавши людей, поліцейські почали обстежувати будівлю всередині.

"Коли зайшли в будівлю, всередині була така висока температура, що на мені плавилася кофта. Було важко дихати. Ми прочісували кожен поверх знизу вгору, і назад. Вивели чоловіка, винесли на ношах літню жінку… Там була страшна картина", — каже спецпризначенець.

Інспектор батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області Артем Грушко. Фото: Нацполіція

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Внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня у місті понівечено 46 будинків, зокрема 4 приватних. Пошкодження отримали 186 квартир. Також під час атаки зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.

Відомо, що наразі шістьом особам надано тимчасовий притулок. Всього внаслідок російського обстрілу постраждали 32 людини, п’ять загинуло.