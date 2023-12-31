Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дотачивали лестницу собой — полицейские о спасательной операции в Одессе arrow

Дотачивали лестницу собой — полицейские о спасательной операции в Одессе

31 декабря 2023 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Дотачивали лестницу собой — полицейские о спасательной операции в Одессе
Сотрудники Нацполиции выносят пострадавших. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские оккупанты 29 декабря подло атаковали Одессу. Во время спасательной операции полицейским не хватило длины лестницы, чтобы дотянуться до заблокированных людей. Правоохранители доточили ее собой, становясь друг на друга.

Об этом сообщил инспектор взвода №3 роты №1 батальона полиции особого назначения Артем Грушко.

Читайте также:

Спасательная операция в поврежденном доме

Артем Грушко, родом из Каховки, где работал в правоохранительных органах, а после полномасштабного вторжения российских войск в Украину оказался в оккупации. Позже вырвавшись из вражеской осады, он оборонял Украину, а со временем стал служить в одесской полиции. Когда вражеская ракета прилетела в один из жилых многоэтажных домов, Артем должен был быть в дороге на работу, но в тот день он пришел раньше и спустился в укрытие. Минут через десять после объявления тревоги раздался мощный взрыв.

"Мы с коллегой Алексеем Ситаром поднялись наверх и увидели, что поражена многоэтажка, и мы побежали туда", — вспоминает инспектор взвода №3 роты №1 батальона полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Одесской области Артем Грушко.

Со второго этажа на балконе кричали женщина и мужчина, а за ними была полностью разрушена их квартира. Артем с коллегами и гражданскими людьми нашли стремянку, но ее не хватало, чтобы дотянуться до пострадавших. Поэтому они доточили ее собой, становясь друг на друга. Спасши людей, полицейские начали обследовать здание внутри.

"Когда вошли в здание, внутри была такая высокая температура, что на мне плавилась кофта. Было тяжело дышать. Мы прочесывали каждый этаж снизу вверх и назад. Вывели мужчину, вынесли на носилках пожилую женщину… Там была страшная картина", — говорит спецназовец.

Инспектор батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области Артём Грушко. Фото: Нацполиция

Больше об обстреле Одессы

В результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря в городе повреждено 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждения получили 186 квартир. Также во время атаки получило повреждение одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако есть повреждения фасада, трещины в стенах и выбитые окна.

Известно, что шестерым лицам предоставлено временное убежище. Всего в результате российских обстрелов пострадали 32 человека, пять погибли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме