Дотачивали лестницу собой — полицейские о спасательной операции в Одессе

Сотрудники Нацполиции выносят пострадавших. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты 29 декабря подло атаковали Одессу. Во время спасательной операции полицейским не хватило длины лестницы, чтобы дотянуться до заблокированных людей. Правоохранители доточили ее собой, становясь друг на друга.

Об этом сообщил инспектор взвода №3 роты №1 батальона полиции особого назначения Артем Грушко.

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Артем Грушко, родом из Каховки, где работал в правоохранительных органах, а после полномасштабного вторжения российских войск в Украину оказался в оккупации. Позже вырвавшись из вражеской осады, он оборонял Украину, а со временем стал служить в одесской полиции. Когда вражеская ракета прилетела в один из жилых многоэтажных домов, Артем должен был быть в дороге на работу, но в тот день он пришел раньше и спустился в укрытие. Минут через десять после объявления тревоги раздался мощный взрыв.

"Мы с коллегой Алексеем Ситаром поднялись наверх и увидели, что поражена многоэтажка, и мы побежали туда", — вспоминает инспектор взвода №3 роты №1 батальона полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Одесской области Артем Грушко.

Со второго этажа на балконе кричали женщина и мужчина, а за ними была полностью разрушена их квартира. Артем с коллегами и гражданскими людьми нашли стремянку, но ее не хватало, чтобы дотянуться до пострадавших. Поэтому они доточили ее собой, становясь друг на друга. Спасши людей, полицейские начали обследовать здание внутри.

"Когда вошли в здание, внутри была такая высокая температура, что на мне плавилась кофта. Было тяжело дышать. Мы прочесывали каждый этаж снизу вверх и назад. Вывели мужчину, вынесли на носилках пожилую женщину… Там была страшная картина", — говорит спецназовец.

Инспектор батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области Артём Грушко. Фото: Нацполиция

Больше об обстреле Одессы

В результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря в городе повреждено 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждения получили 186 квартир. Также во время атаки получило повреждение одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако есть повреждения фасада, трещины в стенах и выбитые окна.

Известно, что шестерым лицам предоставлено временное убежище. Всего в результате российских обстрелов пострадали 32 человека, пять погибли.