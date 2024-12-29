Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома arrow

Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома

29 декабря 2024 10:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Поврежден ЖК "Люксембург" в Одессе: годовщина трагедии
Россия нанесла удар по дому в Одессе — поврежден ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Год назад российская ракета попала в жилой комплекс "Люксембург" в Одессе, повлекшие гибель пятерых человек и серьезные разрушения. Работы по восстановлению продолжаются почти 11 месяцев, а завершить ремонт планируют до конца июня 2025 года.

Новини.LIVE собрали последние данные, на каком этапе сейчас продолжаются возобновляемые работы дома.

Читайте также:

Трагическое утро в ЖК "Люксембург"

Утром 29 декабря 2023 года российская ракета попала в третий этаж жилого комплекса "Люксембург" на Средней улице в Одессе. В результате взрыва погибли пятеро людей, среди них — двое взрослых и один ребенок. Еще 15 человек получили ранения, в том числе дети шести и восьми лет. Российский удар разрушил 20 квартир, а также повредил соседние дома и нежилые постройки.

Поврежденный российской ракетой дом ЖК "Люксембург" в Одессе
Разрушены окна после удара по ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE

Начало восстановления

Работы на объекте стартовали 2 февраля 2024, после выделения 42 млн грн на внеочередной сессии горсовета. Семь миллионов из этой суммы были направлены на первоочередные противоаварийные меры. Благодаря срочным стабилизационным работам удалось остановить дальнейшее разрушение конструкции здания.

Спасатели тушат пожар в ЖК "Люксембург" в Одессе после российского ракетного удара
Пожар в доме после попадания. Фото: Олег Кипер
Пожар в ЖК "Люксембург" в Одессе после ракетного удара
Последствия попадания в ЖК Люксембург. Фото: Олега Кипер

Трудности и прогресс

Процесс восстановления затянулся из-за необходимости прохождения госпроцедур. Проект восстановления был разработан специалистами Одесской государственной академии строительства и архитектуры, после чего он прошел экспертизу. Только после этого был проведен конкурс по выбору исполнителя работ. Тендер выиграло ООО "Стикон", которое в начале ноября 2024 начало работу по восстановлению.

Что включает восстановление

Согласно договору, восстановление дома включает:

  • демонтаж разрушенных элементов;
  • ремонт систем водоснабжения, отопления и вентиляции;
  • восстановление канализации, лифтов и фасада;
  • выполнение отделочных работ.

Экологические последствия

В результате взрыва в атмосферу попало 31,9 тонны углерода, что повлекло ущерб окружающей среде в размере 96,4 тысячи гривен. Эта сумма вошла в реестр ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ.

Спасатели у дома ЖК "Люксембург" в Одессе после попадания российской ракеты
Спасательная операция в ЖК Люксембург. Фото: Новини.LIVE

Когда завершение работ в ЖК "Люксембург"

Городские власти заявляют, что ЖК "Люксембург" — один из самых сложных объектов для восстановления. Завершение ремонтных работ планируется на июнь 2025 года, а между тем жильцы дома надеются на скорый возврат в свои дома.

Какие еще последствия удара по Одессе 29 декабря 2023

В результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря 2023 года в городе было изуродовано 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждения получили 186 квартир. Также во время атаки получило повреждение одно из учебных заведений.

Напомним, вчера оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонщину и ранили двоих детей. Также россияне обстреляли ряд районов Харьковской области. Без отопления осталось около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов общин Харьковского района.

Одесса обстрелы Новости Одессы дом ракетный удар разрушения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

10:59 Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома

10:59 Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее

10:35 Зурабишвили заявила, что уходит с поста президента Грузии

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:30 Россия ночью атаковала Николаевщину дронами — что известно

10:28 Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины

10:12 Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

10:59 Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома

10:59 Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее

10:35 Зурабишвили заявила, что уходит с поста президента Грузии

10:30 Россия ночью атаковала Николаевщину дронами — что известно

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:28 Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины

10:12 Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн