Поврежден ЖК "Люксембург" в Одессе: годовщина трагедии

Россия нанесла удар по дому в Одессе — поврежден ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE

Год назад российская ракета попала в жилой комплекс "Люксембург" в Одессе, повлекшие гибель пятерых человек и серьезные разрушения. Работы по восстановлению продолжаются почти 11 месяцев, а завершить ремонт планируют до конца июня 2025 года.

Новини.LIVE собрали последние данные, на каком этапе сейчас продолжаются возобновляемые работы дома.

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Трагическое утро в ЖК "Люксембург"

Утром 29 декабря 2023 года российская ракета попала в третий этаж жилого комплекса "Люксембург" на Средней улице в Одессе. В результате взрыва погибли пятеро людей, среди них — двое взрослых и один ребенок. Еще 15 человек получили ранения, в том числе дети шести и восьми лет. Российский удар разрушил 20 квартир, а также повредил соседние дома и нежилые постройки.

Разрушены окна после удара по ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE

Начало восстановления

Работы на объекте стартовали 2 февраля 2024, после выделения 42 млн грн на внеочередной сессии горсовета. Семь миллионов из этой суммы были направлены на первоочередные противоаварийные меры. Благодаря срочным стабилизационным работам удалось остановить дальнейшее разрушение конструкции здания.

Пожар в доме после попадания. Фото: Олег Кипер

Последствия попадания в ЖК Люксембург. Фото: Олега Кипер

Трудности и прогресс

Процесс восстановления затянулся из-за необходимости прохождения госпроцедур. Проект восстановления был разработан специалистами Одесской государственной академии строительства и архитектуры, после чего он прошел экспертизу. Только после этого был проведен конкурс по выбору исполнителя работ. Тендер выиграло ООО "Стикон", которое в начале ноября 2024 начало работу по восстановлению.

Что включает восстановление

Согласно договору, восстановление дома включает:

демонтаж разрушенных элементов;

ремонт систем водоснабжения, отопления и вентиляции;

восстановление канализации, лифтов и фасада;

выполнение отделочных работ.

Экологические последствия

В результате взрыва в атмосферу попало 31,9 тонны углерода, что повлекло ущерб окружающей среде в размере 96,4 тысячи гривен. Эта сумма вошла в реестр ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ.

Спасательная операция в ЖК Люксембург. Фото: Новини.LIVE

Когда завершение работ в ЖК "Люксембург"

Городские власти заявляют, что ЖК "Люксембург" — один из самых сложных объектов для восстановления. Завершение ремонтных работ планируется на июнь 2025 года, а между тем жильцы дома надеются на скорый возврат в свои дома.

Какие еще последствия удара по Одессе 29 декабря 2023

В результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря 2023 года в городе было изуродовано 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждения получили 186 квартир. Также во время атаки получило повреждение одно из учебных заведений.

Напомним, вчера оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонщину и ранили двоих детей. Также россияне обстреляли ряд районов Харьковской области. Без отопления осталось около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов общин Харьковского района.