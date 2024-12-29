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В селі на Одещині відремонтують підвал за декілька мільйонів

29 грудня 2024 11:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ремонт підвалу у ліцеї Фонтанський за 5,6 млн грн
Діти спускаються в укриття. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ліцеї "Фонтанський", що в Одеській області, розпочнуть капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування укриття. Наразі уже оголошено тендер на пошук підрядника. Очікувана вартість проєкту становить понад п'ять млн грн, фінансування забезпечить місцевий бюджет. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон на будівництво укриття у Фонтанці. Фото: скриншот

Капітальний ремонт укриття: деталі проєкту

Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради оголосило тендер на ремонт підвального приміщення ліцею "Фонтанський". Роботи передбачають облаштування укриття для цивільного захисту за адресою: с. Фонтанка, вул. Центральна, 55.

Очікувана вартість та фінансування

Вартість робіт оцінюється в 5 656 398 грн, які надійдуть із місцевого бюджету. Проєкт охоплює широкий спектр будівельних і оздоблювальних робіт. Планується виконати комплексний капітальний ремонт, який включатиме облаштування їдальні та укриття для об'єкта цивільного захисту. Зокрема, передбачено демонтаж старих перегородок, пробивання прорізів у стінах, мурування нових стін із цегли та встановлення армованих перегородок. У приміщенні буде виконано вирівнювання та тинькування поверхонь, фарбування стін і стель спеціальними водоемульсійними фарбами. Також передбачено встановлення металевих і дерев’яних дверей із вентиляційними ґратами та протипожежними властивостями. Будуть прокладені системи вентиляції, освітлення, а також виконано монтаж дизель-генератора для забезпечення автономного енергопостачання.

Процедура закупівлі

Тендер було оприлюднено 27 грудня 2024 року. Пропозиції від постачальників приймаються до 11 січня 2025 року, а аукціон розпочнеться 13 січня. Кінцевий строк виконання робіт визначено на 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, у Чорноморську планують звести захисну споруду цивільного захисту за майже 100 млн грн. Також ми писали, що сьогодні річниця, як росіяни ударили по ЖК "Люксембург" в Одесі. 

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