В семи громадах Одесской области зафиксирован рост заболеваемости COVID-19
С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 2892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За последнюю неделю 358 граждан заболели.
Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".
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"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость снизилась 16,7%, в том числе среди взрослого населения — на 15,1%, среди детей — на 28,3%. Уровень госпитализации также снизился на 13,6%", — говорится в сообщении.
Где болеют больше
Что касается заболеваемости по территориальным громадам, то ее рост наблюдался в Березовской, Великомихайловской, Дальницкой, Знаменской, Одесской, Рауховской и Таировской ОТГ.
Как уберечься от COVID-19: советы Минздрава
- Тщательно мойте руки не менее 20 секунд или дезинфицируйте их во избежание попадания вируса в организм;
- при кашле или чихании всегда прикрывайте рот и нос тканевым платком и избегайте контакта с больными лихорадкой и кашлем;
- если у вас есть симптомы, такие как повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, срочно обратитесь к своему семейному врачу и сообщите ему о предыдущих путешествиях;
- не ешьте термически обработанные продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба и яйца.
Также Министерство предоставляет рекомендации для предприятий и работодателей по COVID-19:
- Работники с признаками острой респираторной болезни должны оставаться дома и сообщать своему руководителю;
- если работник имеет признаки острой респираторной болезни, его следует немедленно отделить от других и отправить домой;
- необходимо регулярно дезинфицировать поверхности, столешницы и ручки на рабочем месте.
Напомним, в Одесском районе зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Больного обнаружили в Овидиопольской громаде. Что известно о новом штамме — читайте в материале.