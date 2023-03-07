В семи громадах Одещини зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19

Від початку року 23 людини померли від коронавірусу

З початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 2892 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень 358 громадян захворіли.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність знизилась 16,7%, у тому числі серед дорослого населення — на 15,1%, серед дітей — на 28,3%. Рівень госпіталізації також знизився на 13,6%", — йдеться в повідомленні.

Де хворіють більше

Стосовно захворюваності по територіальним громадам, то її зростання спостерігалось в Березівській, Великомихайлівській, Дальницькій, Знам’янській, Одеській, Раухівській та Таїровській ОТГ.

Як вберегтись від COVID-19: поради МОЗ

Ретельно мийте руки не менше 20 секунд або дезінфікуйте їх, щоб уникнути потрапляння вірусу в організм;

При кашлі або чханні, завжди прикривайте рот і ніс тканинною хусткою та уникайте контакту з хворими на лихоманку та кашель;

Якщо ви маєте симптоми, такі як підвищена температура тіла, кашель та утруднене дихання, терміново зверніться до свого сімейного лікаря та повідомте йому про попередні подорожі;

Не їжте недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження, такі як м'ясо, риба та яйця.

Також, Міністерство надає рекомендації для підприємств та роботодавців з приводу COVID-19:

Працівники з ознаками гострої респіраторної хвороби повинні залишатися вдома та повідомляти свого керівника;

Якщо працівник має ознаки гострої респіраторної хвороби, його слід негайно відокремити від інших та надіслати додому;

Необхідно регулярно дезінфікувати поверхні, стільниці та дверні ручки на робочому місці;

Нагадаємо, в Одеському районі зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Хворого виявили в Овідіопольській громаді. Що відомо про новий штам — читайте в матеріалі.