В "деревенском дворе" одесского зоопарка пополнение

В "сельском дворе" одесского зоопарка пополнение
В Одесском зоопарке — снова пополнение. На экспозиции "Сельское подворье" родились камерунские козлята и ягнята венгерской винторогой овцы.
Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".
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"Заботливые мамы не отходят от малышей ни на шаг, пока они осваиваются в вольере. Малыш уже с радостью играет со старшими", — говорится в сообщении.
Бейби-бум в зоопарке
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