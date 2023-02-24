В "деревенском дворе" одесского зоопарка пополнение

При всей жизни продолжается

В Одесском зоопарке — снова пополнение. На экспозиции "Сельское подворье" родились камерунские козлята и ягнята венгерской винторогой овцы.

Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".

"Заботливые мамы не отходят от малышей ни на шаг, пока они осваиваются в вольере. Малыш уже с радостью играет со старшими", — говорится в сообщении.

Бейби-бум в зоопарке

В стенах Одесского зоопарка на свет появился детеныш Европейского Муфлона. Малыш здоров и уже активно познает окружающий мир. Интересные факты о муфлонах читайте в материале.

В 2022 году в зверинце появилось много малышей. Счастливыми родителями стали лани, муфлоны, антилопы, зебра, обыкновенные выверки, хорьки и многие другие. По традиции одесситы выбрали имена новорожденным животным. Как назвали — читайте в материале.