В "сільському подвір’ї" одеського зоопарку поповнення

Попри все життя триває

В Одеському зоопарку — знов поповнення. На експозиції "Сільське подвір'я" народилися камерунські козенята та ягнята угорської гвинторогої вівці.

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".

"Дбайливі мами не відходить від малюків ні на крок, поки вони освоюються у вольєрі. Малеча вже з радістю грається зі старшими", — йдеться в повідомленні.

Бейбі-бум в зоопарку

В стінах Одеського зоопарка на світ з’явилося дитинча Європейського Муфлона. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ. Цікаві факти про муфлонів читайте в матеріалі.

У 2022 році у звіринці з'явилося багато малят. Щасливими батьками стали лані, муфлони, антилопи, зебра, вивірки звичайні, тхори та багато інших. За традицією, одесити обрали імена новонародженим тваринам. Як назвали — читайте в матеріалі.