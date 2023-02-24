В "сільському подвір’ї" одеського зоопарку поповнення
В Одеському зоопарку — знов поповнення. На експозиції "Сільське подвір'я" народилися камерунські козенята та ягнята угорської гвинторогої вівці.
Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".
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"Дбайливі мами не відходить від малюків ні на крок, поки вони освоюються у вольєрі. Малеча вже з радістю грається зі старшими", — йдеться в повідомленні.
Бейбі-бум в зоопарку
В стінах Одеського зоопарка на світ з’явилося дитинча Європейського Муфлона. Малеча здорова та вже активно пізнає навколишній світ. Цікаві факти про муфлонів читайте в матеріалі.
У 2022 році у звіринці з'явилося багато малят. Щасливими батьками стали лані, муфлони, антилопи, зебра, вивірки звичайні, тхори та багато інших. За традицією, одесити обрали імена новонародженим тваринам. Як назвали — читайте в матеріалі.