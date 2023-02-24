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В "сільському подвір’ї" одеського зоопарку поповнення

24 лютого 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В "сільському подвір’ї" одеського зоопарку поповнення
Попри все життя триває
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеському зоопарку — знов поповнення. На експозиції "Сільське подвір'я" народилися камерунські козенята та ягнята угорської гвинторогої вівці.

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".

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