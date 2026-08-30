В Одессе за 64,5 млн продают три этажа торговых помещений

Здания, выставленные на продажу в Одессе. Фото: prozorro.sale

В Одессе выставили на аукцион более двух тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в центре города. Речь идет о трех этажах здания по адресу Малая Арнаутская, 105/1. Стартовая стоимость объекта составляет 64,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные электронной системы Prozorro.Продажи.

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Что продают в центре Одессы

Согласно сообщению площадки, на торги выставлены нежилые помещения первого, второго и третьего этажей общей площадью 2 146 квадратных метров. Они предназначены для размещения торговых площадей. Стартовая цена лота составляет 64 538 000 гривен. Предложения от участников будут приниматься до 16 сентября, а сам аукцион запланирован на 17 сентября.

Также в сообщении электронной системы говорится, что имущество продается в рамках дела о банкротстве ООО "Укрбудспецтех". Рассмотрение дела началось еще в 2016 году, а 27 февраля 2024 года Хозяйственный суд Одесской области признал предприятие банкротом и открыл процедуру ликвидации.

Кому принадлежит эта недвижимость

Помещения принадлежат ООО "Укрбудспецтех", которое находится в процедуре банкротства. Конечным бенефициаром компании в государственном реестре указан одесский бизнесмен Леонид Климов. Среди учредителей предприятия также числится футбольный клуб "Черноморец".

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Само здание на Малой Арнаутской, 105/1 в объявлениях о продаже одесской недвижимости называют "Климовским домом" или ЖК "Климовские дома". При этом на аукцион выставлено не все здание, а только нежилые помещения трех этажей, принадлежащие компании-банкроту.

Продажа этой недвижимости связана и с банкротством "Имексбанка". Национальный банк Украины является ипотекодержателем помещений на Малой Арнаутской, 105/1. Недвижимость была передана НБУ в ипотеку для обеспечения обязательств ПАО "Имексбанк" по кредиту рефинансирования от 26 ноября 2009 года.

У помещений нет отдельного входа

В то же время помещения не имеют отдельного входа и собственной лестницы между тремя этажами. Сейчас попасть в них и передвигаться между этажами можно только через соседние торговые помещения. Они являются отдельным объектом недвижимости и в данный аукцион не входят.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области на электронном аукционе продавали базу отдыха "Ракета". В комплекс входят несколько зданий, резервуар и почти 400 метров ограждения. Торги состоятся уже в начале декабря. В состав комплекса входит основное здание площадью 453,4 кв. м и несколько временных сооружений — каждое примерно по 30 квадратных метров. На территории также расположена уборная площадью 41,9 кв. м, резервуар площадью 11,9 кв. м и ограждение длиной 377 метров.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области выставили на приватизационный аукцион государственную базу отдыха "Финансист", расположенную в Затоке. За объект, который находится почти у моря, государство планирует получить 1,756 млн гривен.