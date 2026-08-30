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Головна Одеса У центрі Одеси продають приміщення секонд-хенду за 64 млн грн

У центрі Одеси продають приміщення секонд-хенду за 64 млн грн

Ua ru
30 серпня 2026 17:26
В Одесі за 64,5 млн продають три поверхи торгових приміщень
Будівлі, які продають в Одесі. Фото: prozorro.sale

В Одесі виставили на аукціон понад дві тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості у центрі міста. Йдеться про три поверхи будівлі на Малій Арнаутській, 105/1. Стартова вартість майна становить 64,5 мільйона гривень.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на дані електронної системи Prozorro.Продажі.

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Що продають у центрі Одеси

Згідно з повідомленням майданчика, на торги виставили нежитлові приміщення першого, другого та третього поверхів загальною площею 2 146 квадратних метрів. Вони призначені для розміщення торговельних площ. Стартова ціна лота становить 64 538 000 гривень без ПДВ. Пропозиції від учасників прийматимуть до 16 вересня, а сам аукціон запланований на 17 вересня.

Також у повідомленні електронної системи йдеться, що майно продають у межах справи про банкрутство ТОВ "Укрбудспецтех". Провадження розпочали ще у 2016 році, а 27 лютого 2024 року Господарський суд Одеської області визнав підприємство банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру.

Кому належить ця нерухомість

Приміщення належать ТОВ "Укрбудспецтех", яке перебуває у процедурі банкрутства. Кінцевим бенефіціаром компанії у державному реєстрі зазначений одеський бізнесмен Леонід Клімов. Серед засновників підприємства також є футбольний клуб "Чорноморець".

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Сам будинок на Малій Арнаутській, 105/1 у пропозиціях одеської нерухомості називають "Клімовським будинком" або ЖК "Климівські будинки". При цьому на аукціон виставлена не вся будівля, а лише нежитлові приміщення трьох поверхів, які належать компанії-банкруту.

Продаж цієї нерухомості пов'язаний і з банкрутством Імексбанку. Національний банк України є іпотекодержателем приміщень на Малій Арнаутській, 105/1. Нерухомість передали НБУ в іпотеку для забезпечення зобов'язань ПАТ "Імексбанк" за кредитом рефінансування від 26 листопада 2009 року.

У приміщень немає окремого входу

Водночас приміщення не мають окремого входу та власних сходів між трьома поверхами. Зараз потрапити до них і пересуватися між поверхами можна лише через сусідні торгові приміщення. Вони є окремим об'єктом нерухомості й до цього аукціону не входять.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одеській області на електронному аукціоні продавали базу відпочинку "Ракета". До комплексу входять кілька будівель, резервуар і майже 400 метрів огорожі. Торги відбудуться вже на початку грудня. До складу комплексу входить основна будівля площею 453,4 кв м. та кілька тимчасових споруд — кожна приблизно по 30 квадратних метрів. На території також розташована вбиральня площею 41,9 кв м., резервуар на 11,9 кв м. і огорожа завдовжки 377 метрів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині виставили на приватизаційний аукціон державну базу відпочинку "Фінансист", що розташована в Затоці. За об'єкт, який знаходиться майже біля моря, держава планує отримати 1,756 млн гривень.

аукціон нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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