В ТЦК в Одесской области мужчина отрубил себе пальцы топором: что известно

В ТЦК Одесчины мужчина отрубил себе пальцы ради отсрочки — СМИ
В сети распространяется информация о том, что в одном из ТЦК и СП в Одесской области мужчина отрубил себе пальцы на руках пожарным топором. Таким образом он хотел получить отсрочку от прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщают СМИ.
Что известно
Местные СМИ пишут, что 42-летнего мужчину доставили в ТЦК и СП в Белгород-Днестровском Одесской области. Но задержанный не желал служить, поэтому схватил пожарный топор и отрубил себе два пальца на правой руке, чтобы не проходить медицинскую комиссию. Известно, что его госпитализировали.
Другие инциденты в ТЦК в Одесской области
Напомним, что пользователи соцсетей распространяют видео очередной стычки между горожанином и двумя мужчинами в форме в Одессе. На записи видно, как сотрудник полиции пытается успокоить военных, хватавших в это время одессита за футболку.
На днях в сети появилось видео из салона автомобиля, на котором в Одессе сегодня прокатились сотрудники ТЦК и СП. Водитель утверждает, что ему угрожали оружием, однако руководство учреждения предоставило свою версию инцидента.
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