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В ТЦК Одещини чоловік відрубав собі пальці заради відстрочки — ЗМІ

26 липня 2024 16:35
Верзілова Єлизавета - редактор
В ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі пальці сокирою: що відомо
В ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі пальц. Ілюстративне фото: СБУ
Верзілова Єлизавета - редактор

У мережі шириться інформація  про те, що в одному з ТЦК та СП в Одеській області чоловік відрубав собі пальці на руках пожежною сокирою. Таким чином він хотів отримати відстрочку від проходження військово-лікарської комісії. 

Про це повідомляють ЗМІ.

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Що відомо

Місцеві ЗМІ пишуть, що 42-річного чоловіка доставили до ТЦК та СП у Білгород-Дністровському, що на Одещині. Але затриманий не бажав служити, тож схопив пожежну сокиру та відрубав собі два пальці на правій руці, аби не проходити  медичну комісію. Наразі відомо, що його госпіталізували.

Інші інциденти в ТЦК на Одещині

Нагадаємо, що користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та двома чоловіками у формі в Одесі.  На запису видно, як співробітник поліції намагається заспокоїти військових, які  у цей час хапали одесита за футболку. 



Також днями в мережі з'явилось відео з салону автомобіля, на якому в Одесі сьогодні прокотились співробітники ТЦК та СП. Водій стверджує, що йому погрожували зброєю, проте керівництво установи надало свою версію інциденту. 

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