В ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі пальці сокирою: що відомо

В ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі пальц. Ілюстративне фото: СБУ

У мережі шириться інформація про те, що в одному з ТЦК та СП в Одеській області чоловік відрубав собі пальці на руках пожежною сокирою. Таким чином він хотів отримати відстрочку від проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Що відомо

Місцеві ЗМІ пишуть, що 42-річного чоловіка доставили до ТЦК та СП у Білгород-Дністровському, що на Одещині. Але затриманий не бажав служити, тож схопив пожежну сокиру та відрубав собі два пальці на правій руці, аби не проходити медичну комісію. Наразі відомо, що його госпіталізували.

Інші інциденти в ТЦК на Одещині

Нагадаємо, що користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та двома чоловіками у формі в Одесі. На запису видно, як співробітник поліції намагається заспокоїти військових, які у цей час хапали одесита за футболку.





Також днями в мережі з'явилось відео з салону автомобіля, на якому в Одесі сьогодні прокотились співробітники ТЦК та СП. Водій стверджує, що йому погрожували зброєю, проте керівництво установи надало свою версію інциденту.