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В ТЦК отреагировали на инцидент со стрельбой на Одесчине

19 июня 2023 18:30
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Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
В ТЦК отреагировали на инцидент со стрельбой в Одесской области
Военный билет Украины. Фото: REUTERS
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

В областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтверждают, что накануне в городе Рени с участием военкома произошел инцидент. В результате которого был произведен выстрел в небо с целью остановить групповое давление местных жителей. Военным командованием назначено служебное расследование.

Об этом сообщается на Facebook странице Одесского областного ТЦК и СП.

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В воскресенье на рынке в городе Рени в ходе вручения повестки сотрудниками одного из районных ТЦК и СП Одесской области произошел конфликт между местными жителями. С целью остановки группового давления на военнослужащих, один из них произвел выстрел в воздух из стартового пистолета.

"Вызванные на место происшествия полицейские установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия. Оружие, патроны и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Еду досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Военным командованием назначено служебное расследование.

Напомним, что следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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