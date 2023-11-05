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В Украине определили лучшие вина и крепкие напитки — одесские получили золото

5 ноября 2023 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Украине определили лучшие вина и крепкие напитки — одесские получили золото
Женщина держит бокал с вином. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На шестом Международном дегустационном конкурсе Ukraine Wine&Spirits Awards определили лучшие украинские вина и крепкие напитки. Одесские и николаевские алкогольные изделия среди лучших.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

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"Сегодня, несмотря на все на свете, украинские производители продолжают усердно работать для развития отрасли и поддержки ВСУ. В частности, в 2023 году украинские виноделы очень эффектно заявили о себе на международных выставках и конкурсах. Многие предприятия начали или значительно расширили экспорт своего продукта в странах Европы и Азии. Wine&Spirits Ukraine также помогает украинским предпринимателям находить партнеров и укреплять с ними связи", — говорится в сообщении.

Одесские вина получили "золото" почти во всех категориях вин. Платину среди белых сухих вин взяли виноделы из Николаева. Еще две наивысшие оценки получили виноделы Карпат и Винницкой области.

Одесский винодел Эдуард Городецкий. Фото: facebook

Самые высокие награды международного конкурса Ukraine Wine & Spirits 2023 получили:

  • Beykush winery, Yafe Nagar 2021 – лучшее белое вино конкурса, платиновая медаль, 93 балла; (Николаевская область).
  • Винный дом Гигинеишвили, "Одесский Черный 2018" - лучшее красное вино конкурса, платиновая медаль, 92,5 балла;
  • Kovach Winery, Grande Reserve "Мускат Карпат 2014" - лучшее десертное вино конкурса, платиновая медаль, 94 балла;
  • RutaBalm, бальзам Ruta – лучший крепкий напиток конкурса, 93,67 балла.

Платиновые награды также получили:

  • Chateau Chizay - Шато Чизай, "Роза Карпат 2021" — 92,63 балла;
  • Загребельная винокурня, настойка "Смородина Пряна" — 92,44 балла;
  • Хани Баджер, "Хреновуха традиционная" — 92,13 балла.

Напомним, в Одесской области сосредоточено 70% виноградников Украины. Общая площадь составляет более 23 тысяч гектаров.

Также мы писали, что в Одесской области идет кампания по сбору винограда. Аграрии собрали уже половину ожидаемого урожая, а это 31 тысяча тонн. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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