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В Україні визначили найкращі вина та міцні напої — одеські отримали золото

5 листопада 2023 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Україні визначили найкращі вина та міцні напої — одеські отримали золото
Жінка тримає келих з вином. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На шостому Міжнародному  дегустаційному конкурсі Ukraine Wine&Spirits Awards визначили найкращі українські вина та міцні напої. Одеські та миколаївські алкогольні вироби серед кращих. 

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

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"Сьогодні, попри все на світі, українські виробники продовжують старанно працювати задля розвитку галузі й підтримки ЗСУ. Зокрема, у 2023 році українські винарі дуже ефектно заявили про себе на міжнародних виставках і конкурсах. Багато підприємств започаткували або значно розширили експорт свого продукту в країнах Європи й Азії. Wine&Spirits Ukraine також допомагає українським підприємцям знаходити партнерів та укріплювати з ними зв’язки", — йдеться у повідомленні. 

Одеські вина отримали "золото" майже у всіх категоріях вин. Платину серед білих сухих вин взяли винороби з Миколаївщини. Ще дві найвищі оцінки отримали винороби Карпат та Вінницької області.

Одеський винороб Едуард Городецький. Фото: facebook

Найвищі відзнаки міжнародного конкурсу Ukraine Wine & Spirits 2023 отримали:

  • Beykush winery, Yafe Nagar 2021 — найкраще біле вино конкурсу, платинова медаль, 93 бали; (Миколаївська область).
  • Винний дім Гігінеішвілі, "Одеський Чорний 2018" — найкраще червоне вино конкурсу, платинова медаль, 92,5 бали;
  • Kovach Winery, Grande Reserve "Мускат Карпат 2014" — найкраще десертне вино конкурсу, платинова медаль, 94 бали;
  • RutaBalm, бальзам Ruta — найкращий міцний напій конкурсу, 93,67 бали.

Платинові нагороди також отримали:

  • Chateau Chizay – Шато Чизай, "Троянда Карпат 2021" — 92,63 бали;
  • Загребельна гуральня, настоянка "Смородина Пряна" — 92,44 бали;
  • Ханi Баджер, "Хріновуха традиційна" — 92,13 бали.

Нагадаємо, в Одеській області зосереджено 70% виноградників України. Загальна площа становить понад 23 тисячі гектарів.

Також ми писали, що в Одеській області триває кампанія зі збору винограду. Аграрії зібрали вже половину з очікуваного врожаю, а це 31 тисяча тонн. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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