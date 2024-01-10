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ВАКС приступил к рассмотрению дела одесского завода "Краян"

10 января 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ВАКС приступил к рассмотрению дела одесского завода "Краян"
Одесский завод "Краян". Фото: НАБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 10 января, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал рассмотрение дела по одесскому "Краяну", к которому причастен городской голова Геннадий Труханов. В судебном заседании прокурор САП объявила краткое изложение обвинительного акта.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По информации ведомства, сегодня началось рассмотрение "по сути". На следующем заседании, которое состоится 17 января, запланированы выступления сторон со вступительными речами.

Дело "Краяна"

Напомним, кроме Труханова, обвиняемыми по "делу "Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экс-председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор.

Кроме того, были привлечены также и представители бизнеса, среди которых экс-заместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Их обвиняют в завладении 93 млн гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Напомним, что 25 апреля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен.

А уже 5 мая деньги внес депутат промэрской фракции "Доверяй Делам" Дмитрий Танцюра.

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