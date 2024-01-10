ВАКС розпочав розгляд справи одеського заводу "Краян"

Одеський завод "Краян". Фото: НАБУ

Сьогодні, 10 січня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав розгляд справи щодо одеського "Краяну", до якої причетний міський голова Геннадій Труханов. У судовому засіданні прокурор САП оголосила короткий виклад обвинувального акту.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За інформацією відомства, сьогодні розпочався розгляд "по суті". На наступному засіданні, яке відбудеться 17 січня, заплановано виступи сторін зі вступними промовами.

Справа "Краяну"

Нагадаємо, крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишні директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор.

Крім того, були залучені також й представники бізнесу, серед яких: ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

Нагадаємо, що 25 квітня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову у справі заводу "Краян". Замість особистого зобов'язання йому призначили заставу у розмірі 30,866 млн гривень.

А вже 5 травня гроші вніс депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.