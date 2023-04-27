Стоимость электричества может возрасти на 95%.

Одесситы на улице Преображенской. Фото: Новини.LIVE

До 1 июня украинцы продолжают оплачивать стоимость энергоресурсов по так называемому льготному тарифу. Но летом нам следует ждать сюрпризов. Уже сейчас есть несколько прогнозов, и все они неутешительны. Так, стоимость электроэнергии может вырасти на 95%, таким образом, за один киловатт придется платить почти три гривны.

Сколько сегодня приходится платить ежемесячно за свет и готовы ли горожане к тому, что придется экономить, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

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Обоснование увеличения тарифов

Власти обосновывают необходимость увеличения тарифа несколькими причинами. Главная из которых — восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры до следующего отопительного сезона. На это нужны значительные средства, которых в отрасли не хватает из-за устанавливаемых вручную цен для населения.

Одесситка Наталья говорит, что от такого объяснения о росте тарифов больше денег в ее кошельке на оплату услуг не появится. Скорее всего, у семьи будут и дальше расти долги за коммуналку.

Наталья о нехватке средств на оплату за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

"Тарифы — это для нас очень болезненный вопрос, и мы против повышения. Вот у меня однокомнатная квартира, и 800 гривен приходит каждый месяц за коммунальные услуги. Бойлер включаем, стиральную машину, холодильник. Вот последние деньги собираю и отдаю, долги накапливаю, потому что не плачу вовремя счета. Думаю, что и люди не смогут платить по новым тарифам", — рассказывает Наталья.

Не сможет платить за потребленную электроэнергию и пенсионерка Людмила Ивановна. По ее словам, при резком росте тарифов придется экономить.

Людмила Ивановна об экономии электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

"Мне как пенсионерке будет тяжело в случае повышения цены на свет. Сегодня еще более или менее терпимо, но все равно есть трудности с оплатой. Если тарифы вырастут, то придется экономить. К примеру, дома включаю только одну лампочку, а все остальные выключаю. Конечно, холодильник не выключишь, бойлер тоже. Как можем, так и экономим", — делится мыслями Людмила Ивановна.

Повышение тарифов

Глава Нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский уже заявил, что сейчас правительство рассматривает несколько вариантов увеличения тарифов. Среди них такие: 2,40 грн (то есть на 67% больше нынешнего) и 2,80 грн (на 94% выше нынешнего) за 1 кВт/ч. Учитывая это, средний размер платежки при тарифе 2,8 грн кВт/ч должен составлять 470 грн.

Военный пенсионер Виктор убежден, в случае такого ценообразования на электроэнергию бытовые потребители, особенно пенсионеры и пожилые люди, не смогут заплатить за нее.

Виктор о новых тарифах. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, что это плохая идея: сегодня немало людей без работы. К примеру, у моей жены небольшой бизнес, но чтобы его содержать, мне приходится еще и со своей пенсии давать ей денег на оплату коммунальных услуг. Я военный пенсионер, у меня достойные выплаты, а у кого 2-3 тысячи гривен пенсия — тем очень тяжело и тяжело будет. Старики каждую копейку берегут и экономят", — отмечает Виктор.

Эксперты тем временем прогнозируют: при переходе на рыночное ценообразование электроэнергии, если взять данные ДТЭК по тарифам на сегодня, где почти 5 грн кВт/ч для небытовых потребителей, то платежка вырастет до 840 грн.

Одесситка Алена шокирована грядущим ростом тарифов. Говорит, что слышала об этом, но не готова к резкому повышению.

"Сегодня не каждый может оплатить те счета, которые приходят. Мы еще молодые, у нас есть возможность заработать денег, а как быть с пенсионерами и пожилыми людьми? У меня есть знакомые моего возраста, которые уже не могут платить счета. Ну куда дальше?" — возмущается женщина.

Если тарифы резко установят на рыночном уровне, это существенно ударит по кошелькам, говорит одесситка Елена. В условиях безработицы и сокращения доходов это может повлечь за собой рост социальной напряженности.

Елена и Алена о долгах за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

"Уровень жизни растет, а зарплаты на старом уровне. Будем работать только на коммуналку, и все. Мне пришел последний счет 800 грн, и я не понимаю, за что. Для меня это слишком большая сумма, хотя и так экономлю: дома пол с подогревом, но я не включаю его, стиральной машиной пользуюсь только ночью. А за что такой счет — не понимаю", — рассказывает Елена.

Тарифы на электроэнергию в Украине

В Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения до окончания военного положения. Что касается тарифов на свет, то при объеме потребления до 250 кВт/ч украинцы платят по 1,44 грн кВт/час, а за объем свыше 250 — 1,678 грн кВт/час. Однако эксперты говорят, что такие тарифы на электроэнергию и близко не покрывают затраты на нее. Сейчас реальная стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составляет около 7 гривен.