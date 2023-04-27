Вартість електрики може зрости на 95%

Одесити на вулиці Преображенській. Фото: Новини.LIVE

До 1 червня українці продовжують оплачувати вартість енергоресурсів за так званим пільговим тарифом. Але влітку нам варто очікувати сюрпризів. Вже зараз є кілька прогнозів, і всі вони невтішні. Так, вартість електроенергії може зрости на 95%, таким чином, за один кіловат доведеться оплачувати майже три гривні.

Скільки сьогодні доводиться платити щомісяця за світло і чи готові городяни до того, що доведеться заощаджувати, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

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Обґрунтування збільшення тарифів

Влада обґрунтовує необхідність збільшення тарифу кількома причинами. Головна з яких — відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. На це потрібні значні кошти, яких в галузі бракує через встановлювані вручну ціни для населення.

Одеситка Наталя каже, що від такого пояснення щодо зростання тарифів більше грошей у її гаманці на оплату послуг не з’явиться. Найімовірніше, що у родини будуть і надалі рости борги за комуналку.

Наталя про брак коштів на оплату за комуналку. Фото: Новини.LIVE

"Тарифи — це для нас дуже болюче питання, і ми проти підвищення. От у мене однокімнатна квартира і 800 гривень приходить кожного місяця за комунальні послуги. Бойлер вмикаємо, пральну машину, холодильник. Оце останні гроші збираю і віддаю, борги накопичую, бо не сплачую вчасно рахунки. Думаю, що і люди не зможуть сплачувати за новими тарифами комуналку", — розповідає Наталя.

Не зможе сплачувати за спожиту електроенергію і пенсіонерка Людмила Іванівна. За її словами, у разі різкого зростання тарифів доведеться економити.

Людмила Іванівна про економію електроенергії. Фото: Новини.LIVE

"Мені як пенсіонерці буде важко у разі підвищення ціни на світло. Сьогодні ще наче більш-менш терпимо, але все одно є труднощі з оплатою. Якщо тарифи зростуть, то доведеться економити. Навіть сьогодні одну лампочку вмикаю, а всі інші вимикаю. Звичайно, холодильник не вимкнеш, бойлер так само. Як можемо, так і економимо", — ділиться думками Людмила Іванівна.

Підвищення тарифів

Голова Нацкомісії з держрегулювання енергетики та компослуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський вже заявив, що нині уряд розглядає кілька варіантів збільшення тарифів. Серед них є такі: 2,40 грн (тобто на 67% більше за нинішній) та 2,80 грн (на 94% вище теперішнього) за 1 кВт/год. З огляду на це, середній розмір платіжки за умови тарифу 2,8 грн кВт/год має становити 470 грн.

Військовий пенсіонер Віктор переконаний, що у разі такого ціноутворення на електроенергію побутові споживачі, особливо пенсіонери та люди похилого віку, не зможуть сплатити за неї.

Віктор про нові тарифи. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, що це погана ідея: сьогодні чимало людей без роботи. До прикладу, моя дружина має невеличкий бізнес, але щоб його утримувати, мені доводиться ще й зі своєї пенсії давати їй грошей на сплату комунальних послуг. Я військовий пенсіонер, у мене гідні виплати, а у кого 2-3 тисячі гривень пенсія — тим дуже скрутно і важко буде. Старенькі люди кожну копійку бережуть та економлять", — зазначає Віктор.

Експерти тим часом прогнозують: за умови переходу на ринкове ціноутворення електроенергії, якщо взяти дані ДТЕК щодо тарифів на сьогодні, де майже 5 грн/кВт-год для непобутових споживачів, то платіжка зросте до 840 грн.

Одеситка Альона шокована майбутнім зростанням тарифів. Каже, що чула про це, але не готова до різкого підвищення.

"Сьогодні не кожен може оплатити ті рахунки, які приходять. Ми ще молоді можемо заробити грошей, а як бути із пенсіонерами та людьми похилого віку? Та навіть сьогодні у мене є знайомі мого віку, які вже не можуть сплачувати рахунки. Ну куди далі?" — обурюється жінка.

Якщо тарифи різко встановлять на ринковому рівні, то це суттєво вдарить по гаманцях, каже одеситка Олена. В умовах безробіття та скорочення доходів це може спричинити зростання соціальної напруженості.

Олена та Альона про борги за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

"Рівень життя росте, а зарплати на старому рівні. Будемо працювати лише на комуналку і все. Мені прийшов останній рахунок 800 грн, і я не розумію, за що. Для мене це надто велика сума, хоча і так економлю: вдома підлога із підігрівом, але я не вмикаю її, пральною машиною користуюся лише вночі. А за що такий рахунок — не розумію", — розповідає Олена.

Тарифи на електроенергію в Україні

Наразі в Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення до закінчення воєнного стану. Що стосується тарифів на світло, то за обсягу споживання до 250 кВт-год українці платять по 1,44 грн/кВт-год, а за обсяг понад 250 — 1,678 грн/кВт-год. Проте експерти говорять, що такі тарифи на електроенергію й близько не покривають витрат на неї. Зараз реальна вартість однієї кіловат-години електроенергії становить близько 7 гривень.