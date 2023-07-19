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Стоимость питания в одесских школах вырастет: что изменится

19 июля 2023 19:10
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Стоимость питания в одесских школах вырастет
Дети в школе. Фото: google
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

С 1 сентября в Одессе стоимость питания в школах и детских садах вырастет. Связано это с повышением цен на продукты и коммунальные услуги. Кроме того, планируется добавить перечень детей, которые смогут питаться за счет городского бюджета.

Об этом рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

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Что изменится

В Одессе реформа питания в школах началась раньше, чем по всей Украине, и департамент образования разрабатывал авторское меню, что позволит учитывать все возрастные требования и нормы потребления продуктов. С 2020 года после внедрения новшеств при подсчетах выяснилось, что новое меню не только полезно, но и выгодно, поскольку стоит дешевле.

"На сегодняшний день у нас есть одна особенность учебного процесса, которая связана с тем, что количество укрытий в школах меньше общего количества детей. Поэтому мы выводим детей по изменениям. И получается, что когда школа работает в три смены, то дети находятся очно по 3-3,5 часа в учебном заведении. Таким образом меньше потребляется завтраков, поскольку чаще всего ребенок ест дома", — заявила директор департамента.

При этом опрос родителей показал, что треть за то, чтобы завтраки все же остались. Но большинство опрошенных считаю, что необходимо обеспечить завтраками и обедами тех детей, которые по каким-то причинам не питаются дома или требуют поддержки от города. В основном это социально не защищенные слои населения.

"Мы предлагаем добавить в этот список не только детей погибших защитников Украины, но и детей защитников абсолютно всех категорий. Таким образом, мы увеличиваем стоимость питания в школах и детских садах в соответствии с ростом цен, а также за счет увеличения количества детей, которые будут питаться за счет городского бюджета", — отметила Елена Буйневич.

Чтобы ребенок мог получать завтраки или обеды, родители определенных льготных категорий должны будут принести справки в учебные заведения.

Стоимость завтраков и обедов

Для дошкольников и начальных классов в которые ходят дети от года до четырех лет стоимость вырастет с 30 до 49 гривен, а в возрасте от четырех до шести-семи лет — с 44 до 64 гривен в день.

Что касается групп с круглосуточным режимом работы детей от года до четырех лет, то стоимость вырастет с 64 до 77 гривен, а от четырех лет до шести-семи — с 77 до 99 гривен.

С первого сентября родителям платить придется также за питание детей, обучающихся в младшей школе (с первого до четвертого класса) — 55 гривен в день. А если ваш ребенок нуждается в безглютеновом и безлактозном питании, стоимость составит 125 гривен в день.

Напомним, что с нового учебного года в школах в Одесской области появятся новые автобусы для перевозки детей. Одесская ОВА заключила соответствующее соглашение почти в 100 млн грн.

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