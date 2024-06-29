Многоквартирные дома. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Стоимость аренды однокомнатной квартиры за сутки в Одессе выросла в этом году почти на 50 гривен. В целом заметные изменения на рынке произошли в пяти крупнейших городах Украины.

Об этом сообщает аналитическая служба OLX.

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Аналитики провели исследование рынка посуточной аренды однокомнатных квартир, сравнив данные за май 2023 и 2024 годов. Результаты исследования показали интересные тенденции как в изменении цен, так и в количестве предложений.

Одесса показала умеренный рост цен: средняя стоимость аренды выросла с 650 до 700 гривен в сутки. Однако наиболее поразительным является почти двойное увеличение количества объявлений — с 10 888 до 21 039.

Киев также испытал повышение цен, где средняя стоимость аренды выросла с 800 до 850 гривен в сутки. Однако количество предложений несколько уменьшилось — с 86 770 до 73 997.

Львов продемонстрировал стабильность цен на уровне 799 гривен в сутки, однако количество предложений значительно увеличилось — с 14 654 до 30 206, что указывает на восходящий интерес к этому городу как туристическому центру.

В Днепре цены остались неизменными на уровне 800 гривен в сутки, однако количество объявлений тоже значительно выросло с 10 931 до 19 970.

Наиболее стабильным рынком оказался Харьков, где цены остались на уровне 500 гривен в сутки. В то же время количество объявлений выросло более чем вдвое — с 4 098 до 10 092.

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Напомним, что Одесса с начала полномасштабного вторжения находится среди лидеров по наименьшей стоимости аренды жилья в Украине. Известно, что с марта текущего года цены в городе упали еще на 0,1% в то время, когда по Украине они выросли.

Также мы писали, что в одном из закрытых кооперативов в Одессе продается элитный дом, площадь которого составляет 600 квадратных метров. Риелторы оценивают дом в три миллиона долларов. Кроме того, на Фонтане в Одессе продают элитную виллу. Она расположена на побережье Черного моря. За дом риелторы хотят выручить шесть миллионов долларов.