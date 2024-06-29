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Вартість оренди квартири в Одесі — як змінилися ціни під час пляжного сезону

29 червня 2024 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вартість оренди однокімнатної квартири за добу в Одесі зросла
Багатоквартирні будинки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вартість оренди однокімнатної квартири за добу в Одесі зросла в цьому році на майже 50 гривень. Загалом, помітні зміни на ринку відбулися у п'яти найбільших містах України.

Про це повідомляє аналітична служба OLX.

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Аналітики провели дослідження ринку подобової оренди однокімнатних квартир, порівнявши дані за травень 2023 та 2024 років. Результати дослідження показали цікаві тенденції як у зміні цін, так і в кількості пропозицій.

Одеса показала помірне зростання цін: середня вартість оренди зросла з 650 до 700 гривень за добу. Проте найбільш разючим є майже подвійне збільшення кількості оголошень — з 10 888 до 21 039.

Київ також зазнав підвищення цін, де середня вартість оренди зросла з 800 до 850 гривень за добу. Проте кількість пропозицій дещо зменшилася — з 86 770 до 73 997.

Львів продемонстрував стабільність цін на рівні 799 гривень за добу, однак кількість пропозицій значно збільшилася — з 14 654 до 30 206, що вказує на висхідний інтерес до цього міста як туристичного центру.

У Дніпрі ціни залишилися незмінними на рівні 800 гривень за добу, проте кількість оголошень теж значно зросла — з 10 931 до 19 970.

Найбільш стабільним ринком виявився Харків, де ціни залишилися на рівні 500 гривень за добу. Водночас кількість оголошень зросла більш ніж удвічі — з 4 098 до 10 092.

Більше про ринок нерухомості в Одесі

Нагадаємо, Одеса від початку повномасштабного вторгнення перебуває серед лідерів за найменшою вартістю оренди житла в Україні. Наразі відомо, що з березня поточного року ціни у місті впали ще на 0,1% у той час, коли по Україні вони зросли.

Також ми писали, що в одному із закритих кооперативів в Одесі продають елітний будинок, площа якого становить 600 квадратних метрів. Рієлтори оцінюють дім у три мільйони доларів. Окрім цього, на Фонтані в Одесі продають елітну віллу. Вона розташована на узбережжі Чорного моря. За будинок рієлтори хочуть виручити шість мільйонів доларів.

Одеса
квартири
нерухомість
Одеська область
оренда
Одеська ОДА
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