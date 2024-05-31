Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стоит подождать с выездом заграницу — пробки на трассе Одесса-Рени в пятницу arrow

Стоит подождать с выездом заграницу — пробки на трассе Одесса-Рени в пятницу

31 мая 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стоит подождать с выездом заграницу — пробки на трассе Одесса-Рени в пятницу
Пробки на дороге из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Значительные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 31 мая. На отрезке от Маяк до КПП придется постоять в очереди до часа, а то и больше – это связано с проверкой документов желающих добраться до границ и в Бессарабию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка около Маяк — там участок дороги обозначен оранжевым цветом. А вот в районе КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, очередь достигает около трех километров и движение сильно усложнено. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом также фиксируется скопление машин.

Пробки на Паланку 31 мая
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" пока не зафиксирована очередь на пересечение границы. Из-за пробок в направлении Паланки, до этого КПП дорога усложнена, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.

Пробки на КПП Старокозаче 31 мая
Ситуация на трассе в направлении "Староказаче — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, за поворотом на Старые Трояны, в пределах Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки Орловка 31 мая
Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробки на Рене 31 мая
Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на топливо

На АЗС Украины цены на горючее за последние сутки выросли. По данным мониторингового сайта, 31 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,58 грн/л;
  • А-95 — 55,93 грн/л;
  • А-92 — 52,35 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,59 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,56 грн/л.

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Кроме того, в Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.

Новости Одессы
очереди
Румыния
Одесса
пробки
очереди на границе
Одесская область
Молдова
заграница
КПП
авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление