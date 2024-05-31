Стоит подождать с выездом заграницу — пробки на трассе Одесса-Рени в пятницу

Пробки на дороге из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Значительные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 31 мая. На отрезке от Маяк до КПП придется постоять в очереди до часа, а то и больше – это связано с проверкой документов желающих добраться до границ и в Бессарабию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка около Маяк — там участок дороги обозначен оранжевым цветом. А вот в районе КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, очередь достигает около трех километров и движение сильно усложнено. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом также фиксируется скопление машин.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" пока не зафиксирована очередь на пересечение границы. Из-за пробок в направлении Паланки, до этого КПП дорога усложнена, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.

Ситуация на трассе в направлении "Староказаче — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, за поворотом на Старые Трояны, в пределах Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на топливо

На АЗС Украины цены на горючее за последние сутки выросли. По данным мониторингового сайта, 31 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,58 грн/л;

А-95 — 55,93 грн/л;

А-92 — 52,35 грн/л;

дизельное топливо — 52,59 грн/л;

сжиженный газ — 26,56 грн/л.

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Кроме того, в Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.