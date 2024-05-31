Варто почекати з виїздом закордон — затори на трасі Одеса-Рені у п'ятницю

Затори на дорозі з Одеси в Паланку. Фото: скриншот

Значні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 31 травня. На відрізку від Маяк до КПП доведеться постояти в черзі до години, а то й більше — це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор близько Маяків — там ділянка дороги позначена помаранчевим кольором. А от в районі КПП, що розміщується в межах Нижньодністровського національного природного парку, черга сягає близько трьох кілометрів та рух сильно ускладенено. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом також фіксується скупчення машин.

Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через затори у напрямку Паланки, до цього КПП дорога ускладнена, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.

Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, за поворотом на Старі Трояни, в межах Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС України ціни на пальне за останню добу зросли. За даними моніторингового сайту, 31 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,58 грн/л;

А-95 — 55,93 грн/л;

А-92 — 52,35 грн/л;

дизельне пальне — 52,59 грн/л;

скраплений газ — 26,56 грн/л.

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.



Окрім цього, в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Мовиться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.